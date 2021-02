Westfälischer Tennisverband verlängert Sommer-Meldefristen

Region Anfang Mai ist die Sommerrunde vom WTV vorgesehen, dafür sind Stichtage nach hinten verschoben worden. LK-Wertung bis Mitte Februar ausgesetzt.

Der Westfälische Tennisverband (WTV) hat weitere Eckdaten für die Vereine und Aktiven bekannt gegeben. Um den bundesweit geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Covid19-Pandmie Rechnung zu tragen, hat der WTV seine zunächst bis zum 31. Januar geltenden Beschlüsse verlängert.

So hat der Ausschuss für Ranglisten und Leistungsklassen des WTV in Abstimmung mit dem Präsidium des Deutschen Tennisbundes entschieden, die Ranglisten- und Generali Leistungsklassenwertung für nationale Turniere sowie Mannschaftsspiele zunächst bis zum 14. Februar auszusetzen.

Westfälischer Tennisverband schiebt Stichtage nach hinten

Hinsichtlich der Freiluftsaison 2021 zeigt sich der Verband aber optimistisch. „Wir haben die große Hoffnung, dass im Sommer auch wieder wettkampftechnisch zum Schläger gegriffen werden kann. Um allen Mannschaften mehr Zeit für die Planung zu geben, haben wir die Meldetermine für den Sommer 2021 verlängert und angepasst. So wurde die Mannschaftsmeldefrist vom 31. Januar auf den 5. März verschoben und auch beispielsweise die namentliche Meldung von Spieler*innen verlängert“, teilte der WTV mit.

Der grundsätzliche Start in die Punkterunde auf Verbandsebene ist für das Wochenende 8./9. Mai geplant. Die Damen und Herren 65 und die Herren 75 beginnen schon einige Tage früher am Mittwoch, 5. Mai. Die Spiele im Bereich des Bezirks Ruhr-Lippe sollen sogar bereits am Samstag, 1. Mai, beginnen.

Mehr Nachrichten zur Lage des Sports zu Corona-Zeiten