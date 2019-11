Welper ist beim 3:0 über Wanne-Eickel wieder besser im Spiel

Die SG Welper hat das geschafft, was sie wollte. Einen Sieg gegen die bisher in der Liga das ein oder andere Mal überraschenden Sportfreunde Wanne-Eickel, verbunden mit einer Leistungssteigerung und dem, was den Spitzenreiter eigentlich auch auszeichnet. 3:0 gewann Welper.

„Es war ein richtig gutes Spiel von unserer Seite aus, wir haben das umgesetzt, was wir uns auch vorgenommen hatten“, freute sich Trainer Seung-Man Hong. Seine Elf sollte wieder mehr spielerischen Glanz vermitteln und den Gegner daraus knacken, was ihr gelungen ist. Die Gäste waren allerdings kein einfacher Gegner und standen gerade in der ersten Halbzeit sehr tief um den eigenen Strafraum herum. „Die haben die Räume gut zugemacht, das war nicht einfach für uns und Chancen daher auch Mangelware“, gibt Hong zu.

Welpers Führung fällt nach einem Standard

So musste ein Standard her, damit Welper in Führung gehen konnte. Der Ball vor das Tor wurde dabei zunächst von den Wannern geklärt, doch den zweiten Versuch versenkte Marc Kaulitzky aus 14 Metern mit einem harten Schuss in den Torwinkel. Das war der Dosenöffner, nicht nur für Welper. Denn die Gegner mussten sich nun lösen, um mindestens einen Punkt beim Tabellenführer zu stehlen. „Sie haben nach dem Seitenwechsel viel offensiver gestanden. So haben sich natürlich für uns auch mehr Räume ergeben“, erzählte Hong.

Seine Mannschaft spielte sich zunehmend vor das Tor der Herner, Stürmer Max Claus traf dabei aus dem Spiel heraus doppelt. Zuerst bediente ihn Flügelflitzer Sidney Rast von der rechten Seite, Claus bugsierte die Kugel vor dem Gästekeeper über die Linie. Bei seinem zweiten Tor musste er in der Mitte nur noch den Fuß hinhalten, nachdem sich Dennis Mackowski über die linke Seite im Zusammenspiel mit Frederic Krawinkel durchtankte und den Ball scharf in den Sechzehner hereingab.

Trainer Hong macht der Sieg Hoffnung

„Das spielerische Element, was wir in den Vorwochen ein bisschen vermisst haben, haben wir heute wieder gesehen. Auch als der Gegner später höher stand, haben wir es gut und oft mit flachen Bällen gelöst. Nach den etwas schwächeren Spielen war das wieder eine richtig starke Leistung, die Hoffnung macht auf mehr“, sagte Hong.

So haben sie gespielt

SG Welper – SF Wanne-Eickel 3:0

Tore: 1:0 Marc Kaulitzky (38.), 2:0, 3:0 Max Claus (58., 63.).

Welper: Möllerke, Kaulitzky, Bakenecker, Rast, Wirt, Durek, Mackowski (74. Abanoz), Claus, Krawinkel, Grumann, Dudda (85. Dalgic).