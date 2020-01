Welper fährt Pflichtsieg gegen Tabellenschlusslicht ein

Mit dem erwarteten Pflichtsieg gegen den punktlosen Tabellenletzten SG Linden-Dahlhausen beendete die DJK Westfalia Welper die Hinrunde in der Handball-Bezirksliga. Die Welperaner taten sich allerdings in der ersten Halbzeit noch schwer. Nach dem Wechsel drehte die Mannschaft von Trainer Michael Wolf aber auf und siegte klar mit 37:23.

Vor der Pause enttäuschten die Jugendkraftler auf ganzer Linie. Die DJK legte einen fahrigen und leidenschaftslosen Auftritt auf das Parkett. Die durchaus motivierten Gäste mühten sich trotz ihrer aussichtslosen Platzierung dagegen nach Kräften. Sie gestatteten es der völlig neben sich stehenden Westfalia nicht, entscheidend davonzuziehen. Beim 16:13-Pausenstand schien noch alles möglich.

In der Kabine wackeln die Wände

In der Kabine der Welperaner wackelten in der Pause die Wände. Trainer Michael Wolf war nicht nur ungehalten, er war stinksauer. „Ich dachte, die Kur in Hattingen mit der Derbyniederlage in der Vorwoche hätte euch geheilt. Da habe ich mich aber wohl gewaltig geirrt. Vorne überhaupt keine Dynamik, hinten pomadig, was ist los? Das darf doch wohl nicht wahr sein“, fuhr der schwer enttäuschte Coach seine lethargischen Spieler harsch an.

Für den zweiten Abschnitt forderte er eindringlich mehr Engagement und Leidenschaft. „Zeigt endlich, dass ihr den Ball haben und Tore erzielen wollt“, forderte Wolf mit lautstarkem Ton „absolute Entschlossenheit“ ein.

Gegenstoßfestival dank Jonas Decker

Die Spieler hatten ihren Übungsleiter ganz offensichtlich richtig verstanden. Vom Wiederanpfiff an gaben sie Gas und wiesen den nun weit überforderten Gegner schnell in die Schranken. Die Abwehr vor dem prima aufgelegten Markus Büttner im Tor agierte nun viel aggressiver und erkämpfte viele Bälle. Und dann ging die Post mit einem Gegenstoßfestival über den wieselflinken Jonas Decker ab. Aber auch aus dem Positionsspiel heraus kam Welper immer öfter zu klaren Chancen. Die DJK zog auf und davon.

Ein paar Unkonzentriertheiten verhinderten das Knacken der 40-Tore-Schallmauer. „Nach dem Wechsel war unser Spiel deutlich verbessert. Wir waren viel aktiver und haben schnell nach vorne gespielt“, bilanzierte DJK-Trainer Michael Wolf einen klaren Leistungsanstieg. Den starken Auftritt der drei Nachwuchsspieler Daniel Propp, Marvin Muckenhaupt und Jonas Decker stellte der Coach besonders heraus.