Sprockhövel. Zum Beginn des finalen Tages in Sprockhövels gibt’s eine Überraschung in der Gruppe E. In Gruppe F strauchelt ebenfalls ein Favorit zum Start.

WAZ-Pokal: Favoriten stolpern zum Auftakt in Zwischenrunde

Die Zwischenrunde läuft beim WAZ-Pokal in Sprockhövel. Im ersten Spiel der Gruppe E hat der Außenseiter SV Herbede dem Favoriten SG Welper einen Punkt abgeknöpft. In der kuriosen Gruppe F, in der sich die ersten und zweiten Mannschaften von Ausrichter TSG Sprockhövel und Titelverteidiger SC Obersprockhövel begegnen, strauchelte die Erstvertretung des SCO gegen die Reserve der TSG.

Die SG Welper legte flott los, ging durch einen wuchtigen Schuss von Marco Bakenecker in Führung, Frederic Krawinkel erzielte mit seinem schwachen rechten Fuß artistisch das 2:0. Doch dann drehte Herbede auf und Welper verpasste es, nachzulegen. SVH-Spielertrainer Christopher Pache lupfte den Ball über Welper-Keeper Sven Möllerke, wenige Sekunden vor Schluss haute Orhan Cifci einen Freistoß zum Ausgleich rein. Der SuS Niederbonsfeld gewann durch einen späten Treffer von Simon Gabriel knapp mit 1:0 gegen die Spielvereinigung Linderhausen und gewann danach auch gegen den SV Herbede 2:1.

Nico Kadur verpasst den Siegtreffer gegen Obersprockhövel

Der SC Obersprockhövel wollte gegen die Reserve der TSG Sprockhövel schnell alles klar machen, traf aber das Tor lange nicht. Dann glänzte Adrian Wasilewski, als er den Ball erst an der Bande mit der Hacke über einen Gegenspieler ob, dann über TSG-Keeper lupfte und aus spitzem Winkel erneut mit der Hacke ins Tor lenkte. Doch Nico Kadur glich für die TSG aus und hatte nach einem Befreiungsschlag plötzlich frei vor dem Tor den Siegtreffer in der letzten Minute auf dem Fuß. Doch er zog überhastet ab, so dass es beim 1:1 blieb.

Die Oberliga-Auswahl der TSG musste auch erst einige Minuten gegen die SCO-Reserve ausharren, bevor Joel Hauser traf. SCO-Torjäger Alex Valdix glich nach einem schnellen Spielzug aus, danach überzeugte die TSG durch präzise Pässe und mit Augenmaß beim Abschluss. Am Ende gewann sie 4:1. Gegen die erste Mannschaft des SCO hat die TSG ebenfalls die Oberhand behalten und ließ selbst nur wenig zu. Die eigenen Tore fielen beim 3:0-Sieg nach sauberen Spielzügen.

SG Welper korrigiert den Fehlstart

Die SG Welper korrigierte dann im zweiten Spiel ihren Fehlstart und fegte die Spielvereinigung Linderhausen mit 6:0 aus der Halle. Die Gegner hatten nur zwei nennenswerte Chancen, die restlichen Schüsse gingen auf ihr eigenes Tor, teilweise wollte Welper es auch zu schön lösen.