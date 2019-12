Sprockhövel. Der Oberligist startet mit einem 5:0-Sieg in die Vorrunde. In der Gruppe C sind die ersten Spiele direkt umkämpft, ein Team überrascht.

WAZ-Pokal: Ausrichter TSG Sprockhövel setzt Ausrufezeichen

Der zweite Tag des WAZ-Pokals in der Glückaufhalle hat begonnen. Der Ausrichter, die TSG Sprockhövel, hat in ihrem ersten Spiel mit dem 5:0-Sieg gegen Hedefspor ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. In der Gruppe B haben die beiden Favoriten zum Start gepatzt.

Der Oberligist schickte eine gemischte Mannschaft ins Rennen, einige Spieler der ersten Mannschaft spielten zusammen mit ein paar A-Jugendlichen. Die demonstrierten gegen Hedefspor Hattingen, dass sie zu den Favoriten gehören. Mit schnellen Pässen arbeiteten sich die Sprockhöveler nach vorne und trafen aus dem Spiel heraus fünfmal, vergaben dazu noch einige Torchancen, während Hedefspor kaum eine Chance hatte.

Obersprockhöveler Reserve bezwingt Heven in schnellem Spiel

In der Gruppe C trennten sich die Spielvereinigung Linderhausen und der Sieger aus 2017, der FC Wetter, 2:2 in einem ausgeglichenen, umkämpften Spiel. Danach bot der SC Obersprockhövel II dem Neuling TuS Heven die Stirn und siegte 2:1. Felix Peters überwand TuS-Keeper Hendrik Emberger erst mit einem gezielten Schuss, ehe Heven durch Gökhan Yaman ausglich und Oliver Gasterich noch einmal für Obersprockhövel traf. Mit viel Tempo und vielen Schüssen bot die Partie für die Zuschauer einiges.

Genauso wie die schnelle Begegnung zwischen dem Hiddinghauser FV und Linderhausen, in der der HFV knapp mit 2:3 unterlag, nachdem Antonio Luque Exposito zweimal für die Hiddinghäuser durch einen wuchtigen und platzierten Schuss in die linke Torecke ausgeglichen hatte. Beim letzten Versuch nach einem Freistoß und noch drei verbleibenden Sekunden sprang der Ausgleich nicht mehr heraus.

SuS Niederbonsfeld zeigt sich in Torlaune

Sehenswert war auch der 5:0-Sieg des SuS Niederbonsfeld gegen BW Voerde. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kronen spielte ballsicher und probierte es aus den aussichtsreichen Positionen dann auch oder spielte sich geschickt vor das gegnerische Tor. Das erste Spiel ohne ein einziges Tor im diesjährigen Turnier war dann der Vergleich zwischen Hedefspor Hattingen und der DJK Ruhrtal Witten, wobei es auch nur wenige präzise Schüsse gab.

Beim Aufeinandertreffen zwischen der TSG Sprockhövel und dem SuS Niederbonsfeld machte die Mannschaft des Ausrichters dann aber schnell alles klar und erarbeitete sich einen 3:0-Vorsprung. Can Demircan, Kaan Cosgun aus spitzem Winkel und Ibrahim Bulut trafen. Finn Neumann und Lukas Szymczyk netzten für den SuS ein. Demircan traf noch ein zweites Mal für die TSG.