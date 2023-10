Der TuS Ennepetal ist der Titelverteidiger beim WAZ-Pokal, dem traditionsreichen Hallenturnier in Sprockhövel.

WAZ-Pokal WAZ-Pokal 2023: Alle Infos zum Hallenturnier in Sprockhövel

Sprockhövel. 16 Teams haben für den WAZ-Pokal 2023 in Sprockhövel bereits zugesagt. Die Anmeldefrist läuft noch. Hier gibt es alle Informationen zum Turnier.

Der Titelverteidiger des Vorjahres ist natürlich auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Oberligist TuS Ennepetal hat Turnierorganisator Thomas Stemmann von der TSG Sprockhövel bereits die Zusage für den WAZ-Pokal 2023 gegeben.

Das Turnier wird vom 28. bis zum 30. Dezember in der Glückauf-Halle an der Dresdener Straße 11 in Sprockhövel ausgetragen.

Im vergangenen Jahr gewannen die Ennepetaler im Finale mit 3:2 gegen die SG Welper. Im Spiel um Rang drei setzte sich die TSG Sprockhövel II nach Neunmeterschießen gegen den SC Obersprockhövel II durch. Es war das Turnier der Zweitvertretungen, die für super Stimmung in der Halle sorgten.

WAZ-Pokal 2023: Titelverteidiger TuS Ennepetal und die TSG Sprockhövel sind dabei

20 Mannschaften spielen in diesem Jahr um den Pokal. Zunächst gibt es vier Gruppen. Die Gruppensieger und die Zweiten qualifizieren sich für den Finaltag. Dort geht es erneut in zwei Gruppen weiter, ehe das Spiel um Platz drei und das Finale ansteht. Traditionell findet das Turnier mit Bande statt.

Die Einladungen hat die TSG Sprockhövel Ende September verschickt. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 5. November. Bereits jetzt haben aber schon 16 Teams zugesagt. Neben dem TuS Ennepetal und der TSG Sprockhövel aus der Oberliga, gilt auch der SC Obersprockhövel aus der Westfalenliga zum Favoritenkreis. Im Vorjahr schied der SCO aber schon früh aus.

Auch Bezirksligisten und Kreisligisten kommen zum WAZ-Pokal

Zudem schon sicher mit dabei: Die SG Welper aus der Landesliga und die Bezirksigisten SC Obersprockhövel II, VfB Schwelm, SV Herbede, TuS Heven, FC Wetter und BW Voerde. Mit dem TuS Hattingen, der DJK Ruhrtal Witten und der SpVg Linderhausen werden auch drei Teams aus der Kreisliga A mit dabei sein. Auch der VfL Winz-Baak aus der Kreisliga B hat sein Kommen angekündigt.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel