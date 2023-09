Wattenscheid 09: Yesilovas und Canbuluts emotionale Rückkehr

Sprockhövel. Yesilova und Canbulut treffen mit Sprockhövel auf die alte Liebe. Sie sprechen über emotionale Momente bei Wattenscheid 09 und deren neuen Coach.

Zahlreiche Jahre trugen Emre Yesilova und Berkant Canbulut stolz das Trikot der SG Wattenscheid 09, erlebten Auf- und Abstiege und spielten sich in die Herzen der Fans im Lohrheidestadion. Am Sonntag (15 Uhr) kehren sie mit der TSG Sprockhövel zurück an einen Ort, der ihnen viel bedeutet.Im ausführlichen Doppelinterview erinnern Sie sich an besonders schöne und schlimme Momente zurück, reden über ihren Start in Sprockhövel und schätzen die Lage mit Wattenscheids neuem Trainer Engin Yavuzaslan ein.

Vorfreude oder Furcht – was empfinden Sie vor Ihrer Rückkehr ins Wattenscheider Stadion?

Emre Yesilova: Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hatte schon einige gute Momente in diesem Stadion und freue mich, die Leute alle wiederzusehen.

Berkant Canbulut: Auf jeden Fall Vorfreude. Es ist schon lange her, dass ich als Gegner dort auf dem Platz stand. Die SG Wattenscheid hat für mich persönlich einen besonderen Stellenwert. Es wird aber wahrscheinlich komisch sein, die Zuschauer im Spiel gegen sich zu haben