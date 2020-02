VfL Winz-Baak II hält gegen den Spitzenreiter lange mit

Der VfL Winz-Baak II war nah an einem Punktgewinn gegen den Spitzenreiter der Tischtennis-Bezirksliga, TuS Rahm. Das entscheidende Doppel gewannen aber die Dortmunder und siegten so mit 9:7.

Das erste Doppel von Daniel Krause und Daniel Schwarz hatte hoffen lassen. 3:1 setzten sie sich gegen ihre Kontrahenten durch. Udo van Remmen und David Willhardt erwischten auch einen guten Start, führten sogar mit 2:0, aber verloren doch noch.

TuS Rahm verteidigt die Tabellenführung

Daniel Schwarz war am Wochenende für die erste und zweite Mannschaft im Einsatz. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Ähnlich ärgerlich war auch die Niederlage von Michael Bätz und Jennifer Jäger. In den Einzeln waren die Gäste besser, nur im unteren Paarkreuz punktete der VfL. Im zweiten Durchgang holten die Nordstädter mehr Punkte, so dass es ins Entscheidungsdoppel ging, was Rahm mit 3:1 gewann.

VfL Winz-Baak II - TuS Rahm 7:9

Doppel: Krause/Schwarz 3:1, van Remmen/Willhardt 2:3, Bätz/Jäger 1:3

Einzel: Krause 0:3, 0:3, van Remmen 1:3, 3:2, Willhardt 1:3, 1:3, Bätz 1:3, 3:0, Schwarz 3:1, 3:1, Jäger 3:2, 3:0