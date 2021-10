Felix Steininger spielte für den Winz-Baak II nur in den Einzeln.

Tischtennis Bezirksliga VfL Winz-Baak II bricht plötzlich ein – siegt aber am Ende

Hattingen. Nach einem sauberen Start gegen die Reserve von RW Stiepel und einer 5:0-Führung holen die Gäste auf einmal auf. Doch der VfL behält die Nerven.

Eine ungewohnte Situation für die Tischtennis-Reserve des VfL Winz-Baak: mit Luxusproblemen überzeigte sie gegen RW Stiepel II zunächst, ehe die Mannschaft plötzlich einbrach – am Ende jedoch noch 9:7 gewonnen hat.

Es waren sieben Spieler, die für die Nordstädter antragen. Dabei spielte Nico Möller nur in den Doppeln und Felix Steiniger nur in den Einzeln. Die Winz-Baaker legten souverän vor, führten wie zuletzt auch schon nach den Doppeln 3:0 und ließen weitere Punkte folgen. So stand es zwischendurch 5:0 für Winz-Baak.

„Wir dachten alle: das wird ein schneller Abend. Dann haben wir aber beim Stand von 7:1 fünf Einzel in Folge verloren“, erzählt Möller. So wurde das entscheidende Doppel gespielt. „Das haben wir wieder souverän gewonnen“, freute sich Möller.

So haben sie gespielt

VfL Winz-Baak II – RW Stiepel II 9:7

Doppel: van Remmen/Möller 3:2/3:1, L. Willhardt/Krause 3:1, D. Willhardt/Engelmann 3:1.

Einzel: L. Willhardt 3:1/0:3, Krause 3:0/1:3, van Remmen 2:3/1:3, D. Willhardt 3:9/0:3, Engelmann 3:2/3:1, Steininger 1:3/2:3.

