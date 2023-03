VfL Winz-Baak entführt ganz wichtige Punkte bei BW Annen

Hattingen. Der VfL Winz-Baak hat den Verbleib in der Tischtennis-Verbandsliga vor Augen. Der EGV Hattingen schlägt das Schlusslicht, PSV Erk bleibt Letzter.

Die Landesliga-Mannschaft des VfL Winz-Baak hatte am Wochenende spielfrei, die Erstvertretung musste in der Verbandsliga indes bei der DJK BW Annen zum Derby antreten – und fuhr mit einem 9:3-Erfolg im Gepäck wieder nach Hause.

Für die Hattinger war das ein enorm wichtiger Sieg. Mit 13:17-Zählern liegen sie auf Rang fünf und haben zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz sieben, den der TB Beckhausen innehat. Die Konkurrenten aus Annen sind mit 7:25-Punkten und Platz neun schon deutlich distanziert.

Dabei ging das erste Doppel noch an die Wittener. Alexander Höttler und Noel Rzytki mussten sich mit 0:3 geschlagen geben. Die Doppelsiege von Robin Göbel/Adrian Klimas und Duncan Wesener/Sven Berger brachten Annen dann aber auf die Siegerstraße. Zwei Mal Wesener, Göbel, Rzytki, zwei Mal Höttler und Klimas legten in den Einzel nach und sorgten für den Erfolg. Für Duncan Wesener waren es die ersten beiden Siege im Einzel in der Saison – genau zur richtigen Zeit.

VfL Winz-Baak hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand, Preußen Elfringhausen unterliegt

„Wir haben es nun komplett in der eigenen Hand. Nicht so schön ist, dass sich Sven Berger an der Schulter verletzt hat und der wohl bis zum Ende nicht mehr spielen wird“, so Vereinssprecher Nico Möller. Zwar kann der TB Beckhausen die Hattinger noch einholen, dafür müsste aber schon viel schiefgehen – auch wenn es am Freitagabend für den VfL zum Spitzenreiter SC Union Lüdinghausen geht.

In der Bezirksliga unterlag Preußen Elfringhausen dem Tabellenzweiten TTV DSJ Stoppenberg II mit 4:9. Nach den drei Doppeln lagen die Elfringhausener, die im Mittelfeld der Tabelle auf Rang sechs liegen, schon mit 0:3 hinten. Kurz kam Hoffnung auf, als Arnold Tischlik und Bernd Kopper zu Beginn der Einzel auf 2:3 stellten, dann drehte Stoppenberg aber wieder auf und siegte ungefährdet.

TTC Haßlinghausen und EGV Hattingen holen Siege

In der Bezirksklasse blieb der TTC Haßlinghausen um Dennis Kilfitt, Thomas Kutzner, Lars Telle, Tim Aurich, Oliver Dickel und Gerhard Blockhaus bei der TTG Menden III souverän und siegte mit 9:0. Weiterhin wurde jedes einzelne Spiel in dieser Saison gewonnen.

In der Parallelgruppe holte der EGV Hattingen den Pflichtsieg gegen das Schlusslicht DJK Viktoria Bochum II. Mit 9:3 siegten die Tischtennis-Gesellen und verbesserten ihr Punktekonto somit auf 12:20. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt drei Zähler. Die Doppel Jakob Orschulik/Matthias Knoll, Oliver Wagner/Aleksandr Hildermann und Georg Severins/Christian Severins waren alle erfolgreich. In den Einzeln holten zwei Mal Knoll, zwei Mal Wagner und je einmal C. Severins und Hildermann die weiteren Punkte.

Die Frauen des EGV unterlagen dem ETSV Witten in der Kreisliga indes mit 1:9, bleiben aber mit 12:6-Zählern Tabellenführerinnen. In der Männer-Kreisliga läuft es schlecht für den Vorletzten VfL Niederwenigern, der mit 4:9 gegen die DJK BW Annen IV verlor und Schlusslicht PSV Erk Hattingen, welches 1:9 gegen den VfL Winz-Baak V unterging.

Der TTC Blau-Gold Hiddinghausen war in der 1. Kreisklasse spielfrei.

