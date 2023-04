VfL Winz-Baak atmet auf: Klassenerhalt gelungen

Sven Berger und der VfL Winz-Baak spielen auch in der nächsten Saison in der Tischtennis-Verbandsliga.

Hattingen/Sprockhövel. Der Konkurrent aus Gelsenkirchen patzt, der VfL jubelt. Der EGV Hattingen hält die Liga, der VfL Winz-Baak II muss den bitteren Abstieg hinnehmen.

Ein großes Dankeschön sendet der VfL Winz-Baak an die TTC MJK Herten. Mit bangen Blicken mussten die Hattinger in der Tischtennis-Verbandsliga am Wochenende Richtung Herten schauen.

Denn während der VfL selbst nicht mehr eingreifen konnte, spielte der direkte Konkurrent um den Klassenerhalt – der TB Beckhausen – bei der TTC MJK. Durch die 7:9-Niederlage der Gelsenkirchener bleiben sie mit 14:22-Punkten auf dem siebten Rang und somit dem ersten Relegationsplatz. Der VfL Winz-Baak schließt die Saison mit 15:21-Punkten auf Position sechs ab und spielt somit auch in der kommenden Saison wieder in der Verbandsliga.

VfL Winz-Baak II verpasst die Relegation

Schlechter lief es für die Zweitvertretung in der Landesliga. Das Team verabschiedete sich mit einer 5:9-Niederlage beim Post-SV Langendreer aus der Saison und schließt die Spielzeit somit als Absteiger ab. Der VfL II landete in der Endabrechnung mit 14:30-Punkten auf dem elften und somit vorletzten Rang.

„Es war ein sehr spannendes und packendes Spiel. Wir hätten einen Sieg gebraucht. Dennoch sind wir mit der Rückrunde sehr zufrieden. Wir haben in der Rückrunde ein paar Mannschaften geschlagen, gegen die man es uns nicht zugetraut hatte. In der Hinrunde haben wir leider gegen den Letzten und Vorletzten nicht gepunktet“, so Vereinssprecher und Spieler Nico Möller.

Weiter geht es für den VfL Winz-Baak II in der neuen Bezirksoberliga.

EGV Hattingen gewinnt gegen die TTG Weitmar

In der Bezirksklasse gewann der EGV Hattingen mit 9:1 bei der TTG Weitmar und konnte somit die drohende Relegation abwenden. Der Klassenerhalt ist somit als Tabellensiebter sicher. Der TTC Haßlinghausen hat beim TTV Letmathe II in der Bezirksklasse mit 9:3 gewonnen und die Spielzeit somit mit 21 Siegen in 22 Partien beendet. Der Aufstieg ist mehr als verdient.

In der Kreisliga unterlag der VfL Niederwenigern dem TTC Ruhrstadt Herne IV mit 2:9 und schließt die Saison somit mit 4:28-Punkten auf Rang acht ab. Nur der PSV Erk Hattingen landete hinter dem VfL und steigt ab. Aber auch für den VfL sieht es nicht gut aus.

