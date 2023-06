VfL Niederwenigern zeigt sich ersatzgeschwächt nervenstark

Hattingen. Den Damen 55 des VfL Niederwenigern steht nach der Sommerpause ein spannendes Finale in der Tennis-Verbandsliga bevor. Die Moral spricht für sie.

Die Damen 55 des VfL Niederwenigern scheinen ein neues Lieblings-Ergebnis in der Tennis-Westfalenliga gefunden zu haben.

Wie schon in der letzten Partie beim Hörder TC trennte sich Niederwenigern vom TC Halingen mit 3:3 und bleibt somit vor den Konkurrentinnen. Einen Spieltag vor Schluss liegt der VfL mit 3:5-Punkten, aber noch ohne Sieg auf Platz vier von sechs. Nur das am schwächsten platzierte Team steigt ab – aktuell ist dies Halingen mit 2:6-Punkten. Auf Rang fünf steht der Hörder TC mit 2:4-Zählern und einer Partie weniger. (Stand Sonntag Mitag)

Das Saisonfinale wird also spannend. Während die VfL-Damen am 12. August auf den Dritten TC Berghofen treffen, tritt der TC Halingen bei den Zweiten der TSG Beckum an. Der Hörder TC bekommt es mit den Tabellenführerinnen des VfL Kamen zu tun. Bitter für den VfL: Elke Büscher musste am Spieltag morgens erkrankt absagen. Somit war ein Einzel sowie das zweite Doppel schon verloren.

VfL Niederwenigern gewinnt die ersten beiden Spiele

Zuvor hatten Marion Kolmit und Caroline de Jong aber absolut überzeugt. Auch im Doppel holten sie den Punkt sicher. So war schlussendlich die Niederlage von Michaela Straten ausschlaggebend, dass es erneut nur einen Punkt statt eines möglichen Sieges gab. Doch der kann am Ende ob des Tabellenstandes noch entscheidend sein.

„Leider hatten wir wieder das Pech, dass wir nur zu dritt gespielt haben. Sehr ärgerlich, mit Elke Büscher hätten wir locker gewinnen können. Das entscheidende Spiel wird das letzte sein“, so Teamkapitänin Marion Kolmit.

VfL: Marion Kolmit 6:0/6:0; Caroline de Jong 6:4/6:3; Michaela Straten 0:6/3:6; Elke Büscher Aufgabe nach 0:1 im ersten Satz; Kolmit/de Jong 6:2/6:4; das zweite Doppel konnte nicht gespielt werden.

