VfL Niederwenigern gibt Verbandsliga-Debüt mit kleinem Kader

Hattingen. Zwei Hattinger Teams sind in der Tennis-Verbandsliga vertreten. Das sagen der VfL Niederwenigern und die BSG Gemeinschaftswerk vor Saisonstart.

Mit den Damen 55 des VfL Niederwenigern und den Herren 65 der BSG Gemeinschaftswerk sind in der bevorstehenden Tennissaison zwei heimische Teams in der Verbandsliga vertreten.

Während die Damen 40 und die Herren 70 des TC Ludwigstal nach ihrem Abstieg nicht mehr dieser Klasse angehören, sind die Damen 55 des VfL Niederwenigern als Aufsteigerinnen aus der Ruhr-Lippe-Liga neu dabei.

„Nach dem Aufstieg geht es für uns um den Erhalt der Verbandsliga. Das wird angesichts unseres kleinen Kaders eine schwere Hürde werden“, sagte VfL-Spielführerin Marion Kolmit. Nur sieben Spielerinnen stehen nach dem Rückzug von Margret Herzog-Hiltmann, Monika Meuris und Claudia Ilgner für jeweils vier Einzel und zwei Doppel im Aufgebot. Gespielt wird in einer Sechser-Gruppe.

Die Aufstellung des VfL Niederwenigern

Verbandsliga, Damen 55, Gruppe 014: VfL Niederwenigern, Hörder TC, VfL Tennis Kamen, TC Halingen, TC Berghofen, TSG Beckum.

VfL: Marion Kolmit, Ulrike Schmitz, Caroline de Jong, Michaela Straten, Elke Büscher, Ulrike Camara, Martina Bayer-Kraushaar.

Saisonstart: Samstag, 13. Mai: VfL Tennis Kamen – VfL Niederwenigern (13 Uhr, Am Schwimmbad 10, Kamen).

BSG Gemeinschaftswerk

Die Herren 65 der BSG Gemeinschaftswerk haben in den letzten beiden Jahren durchweg eine gute Rolle in der Verbandsliga gespielt und sind jeweils erst in den Entscheidungsspielen um den Aufstieg in die Westfalenliga knapp gescheitert. Dennoch will Mannschaftsführer Jochem Schulte eher Vorsicht walten lassen.

„Ich kenne einige unserer Gegner nicht und weiß auch nicht, inwieweit sich die anderen verstärken konnten. Daher peilen wir zunächst einmal den Ligaerhalt an. Alles andere wird man im Verlaufe der Saison dann sehen“, so der Kapitän. Die BSG geht personell unverändert in die neue Spielzeit. Gespielt wird in einer Siebener-Gruppe.

Die Aufstellung der BSG Gemeinschaftswerk

Verbandsliga, Herren 65, Gruppe 041: BSG Gemeinschaftswerk, TuRa Frisch Auf Eggenscheid, TC Herford, SuS Oberaden, TuS AdH Weidenau, TuS Spenge, TG Friederika Bochum II

BSG: Rolf Busse, Stefan Csaszar, Klaus Kümper, Richard Schlicker, Ralf Stock, Jochem Schulte, Hans Enßen, Norbert Göricke, Bernd Wolf Georg Breindl, Jürgen Heidt.

Saisonstart: Mittwoch, 17. Mai: BSG Gemeinschaftswerk – TuRa Frisch Auf Eggenscheid (11 Uhr, Isenbergstraße 38).

