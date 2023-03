VfL Gennebreck vor BVB: „Sicher, wie das Amen in der Kirche“

Sprockhövel. Die Fußballerinnen des VfL Gennebreck fühlen sich gut in der neuen Liga und haben große Ziele. Sonntag kommt der BVB. Im Hinspiel gab es ein 0:13.

Die neue Liga sei schon eine deutliche Verbesserung, sagt Jörg Becker, der Trainer der Fußballerinnen des VfL Gennebreck.

Seit sechs Partien spielen die Sprockhövelerinnen in der neuen Kreisliga A, die sich aus Teams aus dem Kreis Hagen und dem Kreis Dortmund zusammensetzt.

„Es ist schön, eine so große Liga zu haben. Vorher hatten wir oft spielfrei und mussten uns um Freundschaftsspiele kümmern. Nun haben wir jede Woche eine Partie und es sind auch unbekannte Teams dabei. So kann es weitergehen“, so Becker.

VfL Gennebreck möchte in der nächsten Saison in die Bezirksliga aufsteigen

Sein VfL steht mit neun Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Absteigen kann er durch den Rückzug des Wambeler SV II nicht mehr.

„Wir können nun ein paar Dinge ausprobieren. In der kommenden Saison ist es unser Ziel, in die Bezirksliga aufzusteigen. Wenn wir da vom Verletzungspech verschont bleiben, ist das möglich. Wir haben ein super Team und bekommen noch zwei Spielerinnen aus der U17 dazu“, sagt Becker.

Borussia Dortmund bekam ein Spiel gegen sich gewertet

Am Sonntag gastiert Borussia Dortmunds zweite Mannschaft in Gennebreck (11 Uhr). Die führt die Tabelle an. Sechs der sieben Spiele gewannen die Borussinen bisher und liegen somit einen Punkt vor der SG Lütgendortmund und zwei vor den SF Sölderholz. Die einzige Niederlage gab es nur am grünen Tisch. Die Partie gegen SuS Hörde wurde gegen den BVB gewertet, weil eine Fußballerin der ersten Mannschaft zum Einsatz kam, die nicht spielberechtigt war.

„Die wollen unbedingt aufsteigen, weil die erste Mannschaft auch aus der Bezirksliga in die Landesliga aufsteigt. Dass sie durchmarschieren, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir wollen uns einfach besser verkaufen als beim letzten Spiel, welches 0:13 endete, und auf jeden Fall im einstelligen Bereich bleiben“, sagt Becker.

