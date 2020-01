Sprockhövel. Auf Einladung fahren die Sprockhövelerinnen zum Hallencup in die Hauptstadt. Zwei Spielerinnen waren schon einmal dort – und der Kontaktmann.

VfL Gennebreck: Frauen reisen zum Turnier nach Berlin

Auf die Frauen des VfL Gennebreck wartet im Februar ein ganz besonderes Turnier. Denn sie nehmen dafür eine lange Fahrt in Kauf und reisen in die Hauptstadt. Dort richtet der SC Borsigwalde am 8. Februar den Berlin Cup aus. Dabei sind Mannschaften vieler großer Vereine.

Der Kontakt nach Berlin kam über Jugendleiter Andreas Röhr zustande. „Ich habe damals dort gelebt und ein Bekannter hat mich gefragt, ob wir nicht teilnehmen möchten“, erzählt er. Vor wenigen Jahren war bereits eine U17 des VfL zu Gast in Berlin. Aus dieser Mannschaft sind heute noch Celine Dahl und Sophie Windhövel übrig. „Die Mädchen waren damals begeistert“, erzählt Röhr, der die Mannschaft begleiten wird und ein interessantes Turnier erwartet. Er stellt aber aus sportlicher Sicht klar: „Es ist für uns eine Nummer zu hoch.“

Viele höherspielende Mannschaften sind dabei

Denn mit dabei sind etwa die Mannschaften von Borussia Mönchengladbach II oder Viktoria Berlin (Regionalliga). Gastgeber SC Borsigwalde spielt in der Landesliga. Neben dem VfL Gennebreck ist mit dem FC Kray (Kreisliga A) ein weiterer Verein aus der Region in Berlin am Start.