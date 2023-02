VfL Gennebreck dank Lea Reinartz 12. Treffer ungeschlagen

Lea Reinartz traf erneut für den VfL Gennebreck in der Fußball kreisliga A gegen SuS Hörde.

Hattingen/Sprockhövel. Der VfL Gennebreck scheint ein neues Lieblings-Ergebnis gefunden zu haben. Die Landesligisten gewinnen ihre Testspiele gegen Bezirksligisten.

Unentschieden gegen den TuS Rahm, Unentschieden gegen SuS Hörde. Die Kreisliga A-Fußballerinnen des VfL Gennebreck sind nach der neuen Zusammenstellung der Ligen weiterhin ungeschlagen und haben das zweite Spiel in Serie 1:1-Remis gespielt.

Nachdem die Dortmunderinnen in der 20. Minute in Führung gingen, glich Lea Reinartz in der 31. Minute für die Sprockhövelerinnen aus. Für Reinartz war es bereits der zwölfte Saisontreffer.

Der VfL trifft nun am 26. Februar zuhause auf den TSV Fichte Hagen. Gute Nachrichten gibt es so oder so. Da der Wambeler SV II Ende Januar sein Team zurückgezogen hat, steht der Ligaverbleib der Gennebreckerinnen schon fest.

SF Niederwenigern siegen über den Hammerthaler SV

Die anderen Frauenfußballteams aus Hattingen und Sprockhövel waren in Testspielen gefordert. Die Sportfreunde Niederwenigern bezwangen als Landesligist den Bezirksligisten Hammerthaler SV mit 4:2. Ravissa Kira Biefel, Greta-Emilia Boenisch und Christina Löhken (zwei Tore) trafen.

Der SuS Niederbonsfeld siegte dank eines Tores von Natascha Feer als Landesligist über Bezirksligist SSVg Heiligenhaus. Die Zweitvertretung des SuS aus der Kreisliga A spielte 1:1 gegen Kreisligist GSV Langenfeld-Wiescheid. Und die SF Niederwenigern II aus der Kreisliga trennten sich von der Wilden 13 Sprockhövel aus der Kreisliga B dank Toren von Lilly Wagner und Jule Wagener mit 2:0.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel