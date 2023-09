Verbandsliga! TC Ludwigstals Damen 65 einfach unaufhaltsam

Hattingen/Sprockhövel. Die Tennisspielerinnen des TC Ludwigstal feiern den zweiten Aufstieg in Serie. Viel Tristesse bei den anderen Teams in der Ruhr-Lippe-Liga.

Die Sommersaison im Tennis ist vorbei, die Entscheidungen sind gefallen. In der Ruhr-Lippe-Liga gab es bei einem heimischen Team großen Jubel, aber auch reichlich Enttäuschungen. In der Bezirksklasse ist die Bilanz äußerst mau.

Ruhr-Lippe-Liga, Damen 65, TC Ludwigstal: Ein riesiger Erfolg gelang den Damen 65 des TC Ludwigstal, denen, obwohl stark ersatzgeschwächt, nur ein Jahr nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga (noch als Damen 60) der Durchmarsch in die Verbandsliga glückte.

Am finalen Spieltag hätten die Nerven den Seniorinnen um ihre beste Punktesammlerin Petra Massolle-Danisch fast noch einen Streich gespielt. Doch zwei knappe Siege im Tiebreak von Angelika Leese im Einzel sowie Ulla Goryczka und Roswitha Große-Renzel im Doppel ließen die TCL-Damen beim 4:2 über Absteiger Hörder TC nach einem, so Spielführerin Beate Klippstein, „glücklichen, aber verdienten Sieg“, doch noch jubeln. Da konnte sich die Nummer eins des TCL, die sich mit einer Knieverletzung durch die Duelle gekämpft hatte, einen Tag später endlich operieren lassen.

Abschlusstabelle (1 Auf- und 1 Absteiger): 1. TC Ludwigstal 6:2 Punkte, 2. TC Bockum-Hövel 5:3, 3. TSG Beckum 4:4, 4. DJK SuS Brambauer 3:5, 5. Hörder TC 2:6.

1. TC Ludwigstal 6:2 Punkte, 2. TC Bockum-Hövel 5:3, 3. TSG Beckum 4:4, 4. DJK SuS Brambauer 3:5, 5. Hörder TC 2:6. Eingesetzte Spielerinnen: Beate Klippstein (Einzel: 2:2, Doppel 2:0), Petra Massolle-Danisch (3:1/3:1), Ursula Goryczka (1:3/2:0), Brigitte Schmidt (1:0/-), Roswitha Große-Renzel (-/2:2, Ellen Schwarz (-/0:1), Angelika Leese (2:1/0:2), Annegret Schmidt (-/1:0).

TC Ludwigstals Herren 40 lassen nach dem starken Start nach

Ruhr-Lippe-Liga, Herren 40, TC Ludwigstal: Mit vier Siegen in Folge waren die Herren 40 des TC Ludwigstal in den Spielen vor den Sommerferien furios in die Saison gestartet. Der Aufstieg in die Verbandsliga war zum Greifen nahe. Doch zwei Niederlagen nach den Ferien sorgten noch für große Ernüchterung bei den allerdings kaum einmal in Bestbesetzung spielenden Ludwigstalern.

Abschlusstabelle (1 Auf- und 4 Absteiger): 1. TC Holzwickede 5:1 Punkte, 2. TuS 09 Erkenschwick 4:2, 3. TC Ludwigstal 4:2, 4. TC Freigrafendamm 3:3, 5. TC BW Castrop 06 3:3, 6. TC Kamen-Methler II 2:4, 7. Recklinghäuser TG 0:6;

1. TC Holzwickede 5:1 Punkte, 2. TuS 09 Erkenschwick 4:2, 3. TC Ludwigstal 4:2, 4. TC Freigrafendamm 3:3, 5. TC BW Castrop 06 3:3, 6. TC Kamen-Methler II 2:4, 7. Recklinghäuser TG 0:6; Eingesetzte Spieler: Baback Keiwandarian (Einzel: 1:4, Doppel 2:3), Dominic Klusek (2:1/-), Raphael Henkel (5:0/-), Lars Heese (4:2/2:4), Ralf Paßmann (2:1/2:0), Stephan Müller (1:3/2:3), Robert Kaiser (2:1/1:3), Marcel Krosser (1:0/2:1), Karsten Hoff (1:2/2:3), Robin Seibel (1:1/2:1), Karsten Schmidt (1:0/1:2).

Ruhr-Lippe-Liga: Damen 30 TG Rot-Weiß Hattingen, Damen 40 TC Ludwigstal, Herren 70 TC Ludwigstal: Alle drei Teams enttäuschten und müssen den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten. Lediglich den Herren 70 des TC Ludwigstal gelang wenigstens ein Saisonsieg.

Nach dem starken Start kam die Enttäuschung für Baback Keiwandarian und die Herren 40 des TC Ludwigstal. Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Rot-Weiß, Damen 30:

Abschlusstabelle (1 Auf- und 2 Absteiger): 1. TG Bochum 49 10:2 Punkte, 2. TC Rot-Weiß Hardenstein 10:2, 3. TC BW Castrop 06 8:4, 4. TC im TuS Dortmund-Brackel 7:5, 5. TV Rot-Weiß Bönen 4:8, 6. Hörder TC 2:10, 7. TG Rot-Weiß Hattingen 1:11.

1. TG Bochum 49 10:2 Punkte, 2. TC Rot-Weiß Hardenstein 10:2, 3. TC BW Castrop 06 8:4, 4. TC im TuS Dortmund-Brackel 7:5, 5. TV Rot-Weiß Bönen 4:8, 6. Hörder TC 2:10, 7. TG Rot-Weiß Hattingen 1:11. Eingesetzte Spielerinnen: Mona Beuckelmann (Einzel: (0:6, Doppel 0:5), Katharina Lerbs 4:2/0:6, Michaela Henkel 1:2/0:1), Laura Weidemann (3:3/0:5), Alica Böckenhüser 1:1/0:4, Claudia Müller 0:1/0:3;

TCL, Damen 40:

Abschlusstabelle (1 Auf- und 3 Absteiger): 1. TC BW Castrop 06 13:1, 2. TC Bockum-Hövel 10:4, 3. TC BW Rhynern 9:5, 4. TV Recklinghausen-Süd 7:7, 5. TSC Hansa Dortmund 7:7, 6. THC im VfL Bochum 5:9, 7. TC Rechen Bochum 5:9, 8. TC Ludwigstal 0:14.

1. TC BW Castrop 06 13:1, 2. TC Bockum-Hövel 10:4, 3. TC BW Rhynern 9:5, 4. TV Recklinghausen-Süd 7:7, 5. TSC Hansa Dortmund 7:7, 6. THC im VfL Bochum 5:9, 7. TC Rechen Bochum 5:9, 8. TC Ludwigstal 0:14. Eingesetzte Spielerinnen: Melanie Mutschall 0:1/1:1, Antje Müller 1:6/2:5, Alexandra Schröter 2:3/1:3, Jessica Mallepree 0:2/0:2, Tanja Grunow 3:3/2:4, Kerstin Ernst -/0:1, Bettina Passauer 0:1/-, Christiane Ciupka -/0:1, Sabine Müller 0:6/0:5.

TCL, Herren 70:

Abschlusstabelle (1 Auf- und 4 Absteiger): 1. TC Grün-Weiß Bochum 12:0 Punkte, 2. Sportunion Annen 8:4, 3. TC Blau-Weiß Harpen 7:5, 4.TC Kamen-Methler 6:6, 5. VfL Gladbeck 6:6, 6. TC Ludwigstal 3:9, 7. Turnerbund Rauxel 0:12.

1. TC Grün-Weiß Bochum 12:0 Punkte, 2. Sportunion Annen 8:4, 3. TC Blau-Weiß Harpen 7:5, 4.TC Kamen-Methler 6:6, 5. VfL Gladbeck 6:6, 6. TC Ludwigstal 3:9, 7. Turnerbund Rauxel 0:12. Eingesetzte Spieler: Luigi Veneziano (Einzel: 1:5, Doppel 1:2), Hans-Peter Haas (2:4/1:5), Bernd Klippstein (3:3/4:1), Gerd Heldmann (4:2/4:1), Jochen Lindner (-/0:5).

TSG Sprockhövels Herren bleiben in der Bezirksklasse

In der Bezirksklasse sicherten sich die Herren der TSG Sprockhövel mit drei Siegen den Klassenverbleib. Zwei andere Teams stiegen ohne Punktgewinn ab. Besonders mit dem 5:4 über den späteren Gruppensieger THC im VfL Bochum aber auch mit den zwei weiteren 5:4-Siegen gegen TuS Westfalia Hombruch und TC Kirchhörde setzten die TSG-Herren ein Ausrufezeichen und schafften den Ligaerhalt. Erfolgreichster Spieler war Leonard Krieft, der alle Einzel gewann.

Bezirksklasse Herren, TSG Sprockhövel:

Abschlusstabelle (1 Auf- und 2 Absteiger): 1, THC im VfL Bochum 5:1, 2. TV Rot-Weiß Bönen 4:2, 3. TC Grävingholz 4:2, 4. TC Kirchhörde 3:3, 5. TSG Sprockhövel 3:3, 6. TC Bochum-Süd 2:4, 7. TuS Westfalia Hombruch 0:6.

1, THC im VfL Bochum 5:1, 2. TV Rot-Weiß Bönen 4:2, 3. TC Grävingholz 4:2, 4. TC Kirchhörde 3:3, 5. TSG Sprockhövel 3:3, 6. TC Bochum-Süd 2:4, 7. TuS Westfalia Hombruch 0:6. ingesetzte Spieler: Marcel Kötter 1:4/3:0, Niklas Gerisch 1:5/5:1, Florian Preuß 1:0/0:2, Max Stracke 0:5/2:3, Timo Kockel 4:1/2:3, Nico Schöneweiß 3:3/3:2, Leonard Krieft 6:0/1:4, Bastian Koch (-/1:0), Elias Vogt 0:1/0:1, Florian Preuß 1:0/0:2.

Leonard Krieft sicherte der TSG Sprockhövel den Klassenerhalt in der Bezirksklasse. Er gewann alle seiner Einzel. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Der TC Ludwigstal präsentierte sich lediglich beim 4:5 gegen den SV BW Alstedde II halbwegs auf Augenhöhe. Auch die gute Bilanz von Josha Helmchen in den Einzeln verhinderte den Abstieg nicht.

Bezirksklasse Herren, TC Ludwigstal:

Abschlusstabelle (1 Auf- und 1 Absteiger): 1. Recklinghäuser TG 5:0 Punkte, 2. TC Oespel-Kley 4.1, 3. SV BW Alstedde 3:2, 4. Oelder TC BW 2:3, 5. TC Bommern 1:4, 6. TC Ludwigstal 0:5.

1. Recklinghäuser TG 5:0 Punkte, 2. TC Oespel-Kley 4.1, 3. SV BW Alstedde 3:2, 4. Oelder TC BW 2:3, 5. TC Bommern 1:4, 6. TC Ludwigstal 0:5. Eingesetzte Spieler: Josha Helmchen 4:1/1:4, Stephan Müller 0:3/1:2, Yannick Waldeyer 0:4/0:3, Tobias Kalsbach 0:5/0:5, Lennart Schreck 1:0/1:0, Moritz Gottschalk 3:2/1:4, Jonas Hoff 0:1/0:1, Nick Dovbach 0:3/0:3, Marten Huefnagels 0:1/0:1, Felix Clauß 0:1/0:1, Markus Kalsbach (-/0:1), Eduard Pachi (0:1/0:1).

TSG Sprockhövels Damen holen nur fünf Siege in 36 Partien

Nur fünf Siege in 36 Matches bedeuteten auch für die Damen der TSG Sprockhövel den Abschied aus der Bezirksklasse. Im kommenden Jahr geht es in der Kreisliga weiter.

Bezirksklasse, Damen, TSG Sprockhövel:

Abschlusstabelle (1 Auf- und 1 Absteiger): 1. TC Blau-Weiß Harpen 4:0 Punkte, 2. Ahlener TC 75 3:1, TC Sölderholz II 2:2, 4. TC Grün-Weiß Frohlinde 1:3, 5. TSG Sprockhövel 0:4.

1. TC Blau-Weiß Harpen 4:0 Punkte, 2. Ahlener TC 75 3:1, TC Sölderholz II 2:2, 4. TC Grün-Weiß Frohlinde 1:3, 5. TSG Sprockhövel 0:4. Eingesetzte Spielerinnen: Esther Koch (Einzel: 0:1, Doppel 0:1), Renee Siebers (0:3/0:3), Louisa Gries (0:3/0:3), Anouk Siebers (0:3/0:3), Heike Methling (1:1/1:1), Lea Reinartz (1:3/1:3), Sophia Franz (1:1/0:2), Bea Sander (1:3/0:3), Angela Betzhold (0:1/0:1).

