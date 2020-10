Die Stimmungslagen könnten in der B-Jugend und C-Jugend der TSG Sprockhövel kaum unterschiedlicher sein. Die U15 der Blauen hangelt sich von Sieg zu Sieg und die U17 kassierte die nächste Niederlage.

TSG Sprockhövel U17 - Hombrucher SV 0:2. Geknickt schlichen die B-Junioren vom Kunstrasen der Baumhof-Arena. Wieder kassierten sie eine Niederlage, diesmal unterlagen die Blauen dem Hombrucher SV 0:2. Es war bereits die vierte Pleite im vierten Spiel. Die höchste Niederlage kassierte die TSG am ersten Spieltag gegen Borussia Dortmund.

„Es fehlt nicht viel, aber wir müssen noch etwas cleverer werden“, sagt TSG-Coach Björn Sobotzki. „Das Spiel gegen Hombruch hätten wir nicht verlieren müssen, aber wir machen zwei Fehler, die sofort bestraft werden.“

Zwei gravierende Fehler entscheiden die Partie

Der erste grobe Fehler passierte in Minute 25. Die Sprockhöveler ließen den HSV-Innenverteidiger aus der eigenen Hälfte bis zum eigenen Strafraum dribbeln. Er legte anschließend nur noch quer und Max Kolberg schoss zur Hombrucher Führung ein. „Den Abwehrspieler müssen wir einfach viel früher stoppen“, so Sobotzki. „Wir lassen ihn aber in die gefährliche Zone.“

Elfmetertor lässt die Hombrucher jubeln

Den zweiten Fehler beging TSG-Spieler Connor Drathen. Er foulte seinen Gegenspieler rabiat im eigenen Sechzehner. Der Schiedsrichter pfiff Elfmeter und Hombruch traf zum vorentscheidenden 2:0.

„Es war ein typisches 0:0-Spiel, kein Team hat sich große Chancen erspielt. Leider verlieren wir solche Spiele noch“, so Sobotzki.

Tore: 0:1 (25.), 0:2 (FE, 55).

TSG: Wiegelmann, Knop, Tuzlali, Nothdurft, Drathen, Boehm, Friedenberg, Toku (58. Köchel), Salvatore (41. Baudenbacher), Külpmann, Ugur (50. Suleyman).

SpVg Beckum - TSG Sprockhövel U15 0:2. Die Pflicht hat die Sprockhöveler C-Jugend beim Auswärtsspiel gegen das Tabellenschlusslicht aus Beckum erfüllt. Doch Coach Marvin Cyprian war alles andere als einverstanden mit dem Auftritt seiner Truppe.

TSG-Trainer Marvin Cyprian beklagt die falsche Einstellung

„Wir haben überheblich und arrogant gespielt“, sagte Cyprian. „Es war ein schlechtes Spiel von uns.“ In der ersten halben Stunde funktionierte auf Seiten der Blauen so gut wie nichts. Die TSG spielte bis zur 30. Minute keine einzige Torchance heraus. Doch der erste gute Angriff brachte das 1:0 für die Gäste.

Ein Konter kurz vor Schluss besiegelt den Sprockhöveler Sieg

Leonie Perbandt legte für Sanjith Mhangaleswaran auf und der schob aus kurzer Distanz die Kugel ins gegnerische Tor. „Nach dem 1:0 hatten wir dann noch ein paar Möglichkeiten, die haben wir aber nicht genutzt“, so Sprockhövels Trainer Marvin Cyprian. Nach der Pause war das kurze Zwischenhoch wieder verflogen und die TSG spielte wieder wie vor dem Führungstreffer. Durch einen schnellen Konter in der letzten Spielminute entschied der eingewechselte Luis Berghaus dann die Partie.

Tore: 0:1 Sanjith Mhangaleswaran (30.), 0:2 Luis Bennet Berghaus(70.).

T SG: Sorg, Stiller, Dückers, Escher, Duksa (36. Trabert), Mhangaleswaran, Syre (47. M. Aydin), Kolod, Perbandt (47. Berghaus), Schardt, Beckmänning.