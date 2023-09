U 17: Die TSG Sprockhövel muss die Tabellenführung abgeben

Dortmund. Das U-17-Team der TSG Sprockhövel kassiert im vierten Landesliga-Saisonspiel seine erste Niederlage. Obwohl Tom Kahlert einen Elfmeter pariert.

In ihrem vierten Landesliga-Saisonspiel hat es die U-17-Fußballer der TSG Sprockhövel erwischt. Im Duell des jetzt entthronten Tabellenführers unterlagen sie nach einer 1:0-Führung beim Dortmunder Tabellendritten FC Brünninghausen mit 1:2 (0:0).

Dass es zur Pause nur 0:0 stand, war für die Sprockhöveler B-Junioren ein Glücksfall. Bereits in der zweiten Minute zeigte Schiedsrichter Michael Löwe nach einem Foul des TSG-Innenverteidigers Ronas Ahmed auf den Elfmeterpunkt. Brünninghausens Kapitän Joshua Kestermann trat an und traf, doch der Unparteiische ließ den Strafstoß wiederholen. Das zweite Duell entschied Sprockhövels Torwart Tom Kahlert für sich.

Glück für die TSG Sprockhövel: Yusuf Demirhindi trifft die Latte

Die Sprockhöveler, die von Jan Helfers, dem Coach der spielfreien Westfalenliga-A-Junioren betreut wurden, weil Trainer Ercan Aktan im Urlaub ist, strahlten in den ersten 40 Minuten so gut wie gar keine Gefahr aus. Und sie hatten zwei weitere Male viel Dusel. Nachdem sich Yusuf Demirhindi durchgesetzt und abgezogen hatte, klatschte der Ball unter die Latte – und wohin dann?

Michael Löwe ließ in der 25. Minute weiterspielen, während FCB-Trainer Mesut Hatil nicht der Einzige war, den Ball hinter der Linie gesehen hatte. Und neun Minuten später, nach einem Kopfball Joshua Kestermanns, rettete der Pfosten für Tom Kahlert und die TSG.

Anouar Kühl bringt die TSG Sprockhövel mit 1:0 in Führung

Nach dem Wechsel wurde das Offensivspiel der Sprockhöveler besser und vor allem gefährlicher. Mert Hatil kratzte den Ball nach einem Schuss Jovan Gudalovics noch von der Linie (55.), doch eine Minute später fiel im Stadion Am Hombruchsfeld das 1:0 für die Gäste. Den 16-Meter-Freistoß des TSG-Kapitäns Atakan Avan parierte Johannes Schulz zwar, aber so, dass Anouar Kühl nur noch abzustauben brauchte.

Es war die beste TSG-Phase, die jedoch auch schnell wieder endete. Die Sprockhöveler leisteten sich zu viele Patzer. Mit einem zu kurz geratenen Rückpass brachte Ranos Ahmed seinen Schlussmann Tom Kahlert in höchste Bedrängnis. Es folgten ein Foul und ein Freistoß für den FC Brünninghausen, den Yusuf Demirhindi in der 68. Minute zum 1:1 verwandelte. Per Freistoß schafften die Dortmunder in der dritten Minute der Nachspielzeit auch den Siegtreffer. Arlind Haziri jagte den Ball aus 22 Metern Entfernung zum 2:1 in den Winkel.

So haben sie gespielt:

Tore: 0:1 Anouar Kühl (56.), 1:1 Yusuf Demirhindi (68.), 2:1 Arlind Haziri (80.+3).

TSG Sprockhövel U 17: Kahlert - Ruhrmann, Ahmed (69. Sauer), Golonka, Paschoff - Dogan (57. Yalciner), Dey - Tayachi (66. Schulze), Gudalovic, Avan - Kühl (70. Pielow).

