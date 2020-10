Dinslaken. Fußball-Oberligist TV Jahn Hiesfeld könnte am Sonntag mit einem Sieg an Gegner SF Niederwenigern vorbeiziehen und die Abstiegsplätze verlassen.

Im Moment rangieren die Sportfreunde Niederwenigern in der Fußball-Oberliga auf genau dem Platz, auf dem sie lange in der Vorsaison gestanden haben. Es war damals der letzte Rang in der Tabelle. Nun ist Platz 18 genau der vor der Abstiegszone. Und den würde der TV Jahn Hiesfeld am liebsten mindestens besetzen. Am Sonntag haben die „Veilchen“ die Gelegenheit, ihren um einen Punkt besseren Gegner zu überholen, wenn sie um 15 Uhr in Hattingen antreten.

Woran es beim Drittletzten am meisten hapert, lässt sich am Torverhältnis leicht ablesen. Drei Treffer in sechs Spielen spiegeln die latente Offensivschwäche treffend wieder. Einen Hinweis, wie sich dem gegensteuern ließe, bekam Hiesfelds Trainer Marcus Behnert am Mittwoch vor Augen geführt, als Pascal Spors auf dem rechten Flügel die Angriffsbemühungen merklich belebte. „Ich wollte ihn schon früher auf der vorderen Position bringen“, sagt Behnert, „aber er meinte, er habe sich jetzt als rechter Verteidiger eingespielt“.

Änderungen in der Abwehr

Möglich, dass „Calle“ Spors am Sonntag dennoch schon wieder auf seine ursprüngliche Position zurückkehrt. Denn Innenverteidiger Kevin Kolberg signalisierte nach der Partie gegen Nettetal, dass ihn wieder Schmerzen im Adduktorenbereich plagten – „für ihn reicht es am Sonntag wohl nicht“, fürchtet sein Trainer. Auch Nick Bennmann ist angeschlagen, wäre aber nach seinem Einsatz am Mittwoch rechts in der Abwehrreihe bei Kolbergs Ausfall ein Kandidat als Ersatz in der Innenverteidigung. Dennis Wichert fehlt zudem weiter wegen eines Muskelfaserrisses.

Im Mittelfeld wird eine Alternative gesucht. Immerhin wird dessen Vertreter einigermaßen ausgeruht in die Partie gehen können, denn Marcus Behnert verzichtete in der jüngsten Partie darauf, einen Spieler von der Ersatzbank einzuwechseln.

In Niederwenigern hofft der Coach darauf, dass es gelingt, „grundsätzlich eine ähnliche Energie, Kampf- und Laufbereitschaft auf den Platz zu bringen und die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen möglichst gering zu halten“. Dann könne etwas herausspringen gegen ein Team auf Augenhöhe, das zuletzt bei der Spvgg. Sterkrade-Nord 0:2 verlor. Beim Gastgeber fallen weiterhin Florian Machtemes sowie Marc-André Gotzeina aus. Letzterer hat eines Bänderrisses und fehlt mindestens vier Wochen. Dafür sind Damian Peterburs und der aus dem Urlaub zurückkehrende Paul Beyer wieder einsatzbereit.