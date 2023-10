TuS Hattingens Aufsteigerinnen erst stark, dann schläfrig

Hattingen. Die Volleyballerinnen des TuS Hattingen haben die Euphorie nach dem Landesliga-Aufstieg mit in die Saison genommen. Dann gab es einen Rückschlag.

Freude und Euphorie herrschten vor dem Saisonstart bei den Volleyballerinnen des TuS Hattingen nach dem Aufstieg in die Landesliga in der Vorsaison.

Mit Schwung startete das Team, welches den Klassenerhalt als Saisonziel auserkoren hat, in das erste Saisonspiel beim VfL Telstar Bochum III und fuhr mit einer starken Teamleistung, scharfen Angaben und einer guten Absprache einen souveränen 3:0-Erfolg (25:14/25:20/25:15) ein.

Dass sich die Vorbereitung im Training gelohnt hatte, zeigte sich auch darin, dass das Trainerduo Jens Mai und Ayca Kiziltetik munter durchwechseln konnte, um allen Akteurinnen – unter anderem auch Zugang Martina Vàmos, Spielanteile zu geben. Lediglich Stephanie Morlock fällt aktuell noch verletzungsbedingt aus.

TuS Hattingen unterliegt VV Human Essen III

Doch das Stimmungshoch hielt nicht lange. In der zweiten Partie folgte gegen VV Human Essen III auf den Sieg eine 1:3-Niederlage (22:25/16:25/25:21/10:25). Insgesamt zeigte sich die Mannschaft in dieser Partie sehr schläfrig, die Abwehr war unaufmerksam, der Angriff wenig einfallsreich.

Die erfahrene Essener Mannschaft konnte so ihr Spiel sehr leicht aufbauen und ihre starken Angriffsspielerinnen in Szene setzen. Auch wenn der dritte Satz ein kurzer Lichtblick war, konnten die Damen den Mut aus diesem nicht mehr mit in den vierten Satz nehmen und mussten sich am Ende geschlagen geben.

Die nächste Partie steht nun am 22. Oktober an um 16.45 Uhr an. Dann geht es in der Sporthalle des Carl-Humann-Gymnasiums in Essen (Laurentiusweg 20) gegen die Velberter SG.

Für die 1. Damenmannschaft spielen in dieser Saison: Elanur Dogru, Alina Grunwald, Sophie Hartwig, Lisa Mai, Svea Mai, Stephanie Morlock, Anna Sponagel-Becker, Lisa Sponagel-Becker, Anna-Laura Timmer, Luisa Timmer, Anna Wagner, Celina Weinberg, Mareike Zwilling, Martina Vàmos

TuS Hattingen II verbessert sich nach der Auftaktpleite

Die 2. Damen-Volleyballmannschaft des TuS Hattingen erlebte indes ebenfalls einen wechselhaften Start in die neue Bezirksklasse-Saison. Im ersten Saisonspiel gegen den Absteiger SV Langendreer konnte der TuS II das Trainingspotenzial nicht ausschöpfen und unterlag mit 0:3. Neben fehlender Kommunikation und einigen Fehlern kam die Verletzung von Julia Beinhauer, die für die gesamte Saison ausfällt, hinzu. Somit konnte kaum etwas Positives über den Spieltag gesagt werden.

Trotz dieses Rückschlags zeigte sich das Team im zweiten Saisonspiel gegen den FC Vorwärts Kornharpen entschlossen, aus dieser Erfahrung zu lernen. Sie gewannen souverän in drei Sätzen und präsentierten eine geschlossene Teamleistung. Nach den Herbstferien stehen Spiele gegen den TB Höntrop III und die SG FdG Herne an. Die Mannschaft wird dabei von Finja Thane unterstützt, die nach einem Auslandsaufenthalt zurückkehrt, und von Lisa Urbanczyk, die nach langer Pause wieder mit dem Volleyballspielen begonnen hat.

Für die 2. Damen spielen in dieser Saison: Julia Beinhauer, Rrita Kelmendi, Marleen Kost, Nina Lubonski, Sarah Quirbach, Chiara Steinberg, Katharina Stiller, Laura Treger, Finja Thane, Lisa Urbanczyk, Hannah Wilshaus.

Männer starten mit einem Sieg und zwei Niederlagen

Die Männer, die ebenfalls in der vergangenen Saison aufgestiegen sind, starteten indes mit einem Sieg und zwei Niederlagen in die Landesliga. Nachdem 3:0-Auftaktsieg gegen TVE Vogelsang (25:21/25:20/25:23) folgte eine 0:3-Pleite gegen den TB Höntrop (24:26/24:26/20:25) und ein 1:3 beim RC Sorpesee (25:17/17:25/13/25/19:25).

