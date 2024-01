TuS Hattingen: Zwei Dingen führen zum Sieg gegen Velbert

Hattingen Die Landesliga-Volleyballerinnen des TuS Hattingen müssen zwischendurch ein kleines Tief durchstehen. Was den Erfolg brachte.

Auf dem Papier sah es gegen die Velberter SG nach einem Pflichtsieg für die Landesliga-Volleyballerinnen des TuS Hattingen aus. Während die TuSlerinnen auf Rang drei liegen, müssen die Velberterinnen arg um den Ligaverbleib bangen. Am Ende setzten sich die Favoritinnen auch mit 3:1 (25:20, 25:20, 10:25, 25:22) durch, mussten dabei aber Nervenstärke beweisen.

Die ersten beiden Sätze waren aus Hattinger Sicht geprägt von kleinen Rückständen, die jedoch durch die starken Angaben von Lisa Sponagel-Becker aufgeholt werden konnten. Mit ihrer kraftvollen Angabe setzte sie die Velberter SG unter Druck und ermöglichte es Hattingen, die Führung wieder zu übernehmen. Das Team bewies Kampfgeist und holte die ersten beiden Sätze deutlich mit 25:20.

TuS Hattingen muss sich aus dem Tief wieder herauskämpfen

Im dritten Satz erlebten die TuSlerinnen einen kleinen Einbruch, da sie den starken Aufschlägen und Angriffen der Velberter SG wenig entgegensetzen konnten. Der Satz wurde routiniert von Velbert gewonnen, aber Hattingen zeigte sich keineswegs entmutigt. Die Stimmung blieb gut und die Mannschaft sammelte sich für den kommenden Satz.

Im vierten Satz kämpften sich die Hattingerinnen zurück, insbesondere durch die Angriffe von Sophie Hartwig, die wichtige Punkte holte. Luisa Timmer setzte mit ihrem Block den starken Mittelangriff der Velberterinnen unter Druck. Das Spiel war geprägt von langen Ballwechseln und Nervenstärke in brenzligen Situationen.

Am Ende konnten die Damen des TuS Hattingen das Spiel mit einer starken Teamleistung für sich entscheiden und die wichtigen drei Punkte auf ihr Konto verbuchen. Am kommenden Samstag geht es in der heimischen Halle (Schulzentrum Holthausen) gegen den TuS 08 Lintfort um 16.30 Uhr weiter.

Es spielten: Elanur Dogru, Sophie Hartwig, Lisa Mai, Svea Mai, Anna Sponagel-Becker, Lisa Sponagel-Becker, Anna-Laura Timmer, Luisa Timmer, Anna Wagner

Die Männer konnten den PSV Bochum indes deutlich mit 3:0 besiegen (25:20/25:22/25:17). Sie spielen am Samstag nun in Gevelsberg gegen die DJK BW Annen. Die Wittener stehen aktuell auf Rang vier, die Hattinger auf Platz fünf.

