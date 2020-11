„Aktuell ist mein Job wieder Mama“, sagt Lisa Zagermann . Sie hat vor neun Monaten ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Dadurch hat sie noch eine Weile Pause vom Job als Lehrerin. Der und die Kinder erlaubten es der ehemaligen Volleyballerin des TuS Hattingen seit 2017 nicht mehr, ihrem geliebten Hobby nachzugehen. Das findet Zagermann schade, doch es gibt nach wie vor noch Verbindungen zu ihrem Verein.

Dort, beim TuS, begann die Blankensteinerin mit dem Volleyball im Alter von elf Jahren. Zuvor hatte eine AG am Gymnasium Holthausen endgültig ihre Lust geweckt. Vater Detlef, der lange auch als Trainer bei den Rot-Weißen aktiv war, spielte zu der Zeit selbst aktiv beim VfL Bochum. Auch die Mutter war am Netz aktiv, in der Mixed-Mannschaft der SG Welper.

„Meine Eltern waren immer mein sportliches Vorbild“, erzählt Lisa Zagermann, die beim TuS die Jugenden durchlief und im Damenbereich mit der zweiten Mannschaft in der Kreisliga begann, ehe sie sich mit ihr nach und nach bis in die Verbandsliga hocharbeitete, samt der mehrfachen Relegation zur Oberliga, die das Team allerdings verpasste.

In der Glanzzeit des TuS Hattingen am Netz aktiv

Dennoch spielte die Damenauswahl der TuSler zu der Zeit so hoch wie noch nie zuvor und wie bislang auch nicht wieder – und das einige Jahre am Stück. Zuvor war Lisa Zagermann mit der A-Jugend bereits in der Oberliga am Ball, damals die in der Region höchste Spielklasse. Im Damenbereich hätte sie die Oberliga ebenfalls für machbar eingeschätzt: „Ich behaupte, wir hätten uns darin halten können.“ Denn sie war die Spielführerin einer sehr intakten Mannschaft, dessen Kern über mehrere Jahre zusammenblieb und sich auch privat prima verstand. „Es war einfach eine schöne Zeit, die Mannschaft war außergewöhnlich“, blickt die heute 37-Jährige zurück.

Zagermann gehörte zu den Leistungsträgerinnen, wenngleich sie immer betont, dass sie alleine in einem Team nichts ausrichten könne und das gute Gefüge die Stärke des TuS ausmachte. Ihr jüngere Schwester Anna war ebenfalls Teil dieses Gefüges, sie trainiert heute gemeinsam mit Jürgen Kamps die Damenreserve beim TuS. „Wir wohnen nicht weit auseinander, daher bekomme ich über sie noch viel mit und frage auch“, erzählt Lisa Zagermann.

Sehr enge Verbindung zu Ayca Sarkin

Doch es gibt daneben noch eine weitere Verbindung zum Verein: Ayca Sarkin. Die Trainerin der ersten Damenmannschaft (im Duo mit Jens Mai ) ist eine der besten Freundinnen von Lisa Zagermann und sogar die Patentante ihres Sohnes. So ist der Kontakt zum Verein nicht weg. „Zu den Spielen schaffe ich es leider kaum“, gesteht Zagermann. Am Wochenende steht für die Biologie-, Englisch- und Kunstlehrerin oft eine Korrektur von Klassenarbeiten an oder auch mal eine Fortbildung. Oder einfach Zeit mit der eigenen Familie.

Immer wenn Zagermann an ihre aktive Zeit zurück denkt, wird sie wehmütig. „Es war sehr schwierig für mich, mit dem Volleyball aufzuhören, auch schon das erste Mal“, gibt die Ex-Spielerin zu und fügt an: „Es ist mein Herzenssport.“ Von dem pausierte sie ab Anfang 2014, als sie ihre erste Tochter bekam. Bis kurz davor war sie als Trainerin am Seitenrand, bei der Herrenmannschaft. Zuvor auch schon bei Jugendteams, aus denen Nachwuchs für die Damenauswahl kam, etwa die Geschwister Anna-Laura und Luisa Timmer .

Volleyballerin wird noch einmal reaktiviert

Reaktiviert wurde Lisa Zagermann dann 2015 . „Eigentlich als Verstärkung für die Bank“, erinnert sie sich. Doch dann wurde sie mehr und mehr erneut zur Leistungsträgerin. Und sie holte ihre Freundin Ayca Sarkin auch noch einmal zurück. Neben einigen Bänderrissen machte Zagermann aber ein Kniegelenk zu schaffen , wo beide Menisken gerissen waren, die Patellasehne dauerhaft entzündet und ein schwerer Knorpelschaden vorhanden war. Es war später auch mit der Grund, sich endgültig zurückzuziehen.

Eine Rückkehr in Form als Trainerin schließt die Hattingerin allerdings nicht aus. Vielleicht, wenn die Kinder mal Volleyball spielen. Mit einigen ehemaligen Spielkolleginnen, mit denen sie in gutem Kontakt steht, kam zudem mehrfach schon die Idee auf, eine Alt-Damenmannschaft zu gründen. Wer weißt, eventuell gibt’s so doch noch einmal eine Rückkehr aufs Feld.

