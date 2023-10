TuS Hattingen: Überall Siegesserien – und ein schöner Preis

Hattingen. Was für ein starker Oktober für die Volleyballabteilung des TuS Hattingen! Vier Teams und alle klopfen oben an. Und auch Niederwenigern ist stark.

Der Herbst scheint eine erfolgreiche Jahreszeit für die Volleyball-Abteilung des TuS Hattingen zu werden. Die Herren sicherten sich in einem engen Derby über die DJK BW Annen einen 3:2-Erfolg (25:23/13:25/25:23/16:25/15:7) und schieben sich in der Landesliga nach dem Aufstieg somit auf Rang drei vor. Und auch die Frauen klopfen nach zwei Siegen oben an. Sie stehen ebenfalls auf Platz drei der Landesliga.

Im Spiel gegen die Velberter SG gelang den Hattingerinnen am Ende ein souveräner 3:0-Sieg (28:26, 25:20, 25:18). Im ersten Satz schlichen sich noch viele Eigenfehler ein und trotz einer gelungenen Annahme gelang es der Mannschaft nicht, ihre übliche Durchschlagskraft im Angriff durchzusetzen. Hart umkämpft ging der Satz schließlich bei 28:26 an die Damen des TuS Hattingen.

Auch die folgenden Sätze waren noch von Unsicherheiten geprägt, sodass die fehlende Konzentration den Velberterinnen Punkte bescherte. Trotzdem bewiesen die Hattingerinnen Fähigkeiten zur Selbstkorrektur, sodass Punktrückstände in allen Sätzen aufgeholt werden konnten. Dabei konnte sich Hattingen besonders auf die Angriffe auf den Außenpositionen von Anna Sponagel-Becker und Sophie Hartwig verlassen.

Im Laufe des Spiels bot sich dann auch die Möglichkeit, gut einstudierte Spielzüge auszuprobieren. Ein Bilderbuchblock, der die Mitte zog, schuf Raum für gezielte Angriffe und verschaffte dem Team einen klaren Vorteil. Auch die Angaben von Svea Mai und Luisa Timmer brachten die Gegnerinnen ins Schwitzen und den Hattingerinnen Punkte ein.

Es spielten: Elanur Dogru, Alina Grunwald, Sophie Hartwig, Svea Mai, Anna Sponagel-Becker, Anna-Laura Timmer, Luisa Timmer, Anna Wagner, Mareike Zwilling

TuS Hattingens Volleyballerinnen behalten bei den langen Ballwechseln die Ruhe

Kurz danach legte der TuS auch gegen den zuvor punktgleichen TuS 08 Lintfort nach und holte einen 3:1-Sieg (26:24, 29:27, 16:25, 25:19). Zu Beginn präsentierten sich die Hattingerinnen, die aufgrund von Krankheitsausfällen in Minimalbesetzung angereist waren, unsicher, kamen dann jedoch schnell in die Partie. Mit souveräner Annahme und Abwehrarbeit, die vor allem Libera Anna-Laura Timmer zu verdanken war, gelang es Hattingen, lange Ballwechsel und somit auch den ersten Satz knapp 26:24 für sich zu entscheiden.

Die schon während des ersten Satzes spontan auf der Außenposition eingesetzte Lisa Mai glänzte auch im zweiten Satz mit starken Angriffen und einer soliden Abwehr. Dennoch gelang es der Mannschaft vielfach nicht, den gut platzierten Block der Gegnerinnen zu überwinden. Mit viel Kampfgeist holten sich die Hattingerinnen den zweiten Satz in der Verlängerung mit 29:27.

Elanur Dogru zeigte sich lauf- und spielstark für den TuS Hattingen. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Leider geriet sie im dritten Satz in ein deutliches Tief, begleitet von vielen Eigenfehlern. Lintorf hatte den längeren Atem und gewann diesen Satz souverän mit 25:16. Im vierten Satz holte die Mannschaft sich den Elan und die Freude am Spiel zurück. Die flinke Elanur Dogru im Zuspiel erlief unermüdlich Bälle und sorgte dafür, dass das Team kontinuierlich Druck auf die Gegnerinnen ausüben konnte. Am Ende zeigte sich der Lohn für ihre Anstrengungen, als sie den Satz und somit das Spiel für sich entschieden.

Es spielten: Elanur Dogru, Alina Grunwald, Lisa Mai, Svea Mai, Anna Sponagel-Becker, Anna-Laura Timmer, Luisa Timmer, Anna Wagner

U20 der SF Niederwenigern führt die Tabelle in der Bezirksliga an

Während es für die Männer nun am 11. November in der Gemeinschaftsgrundschule Alt-Blankenstein gegen den TSV Bigge-Olsberg weitergeht (15 Uhr), spielen die Frauen am gleichen Tag um 16.45 Uhr gegen die DT Ronsdorf.

Schon vorher sind die U20-Teams des TuS und der SF Niederwenigern in der Bezirksliga gefordert. Am 5. November trifft der TuS, der aktuell Zweiter ist, im Gymnasium an der Waldstraße um 11 Uhr auf den Baukauer TC und um 13 Uhr auf den VfL Telstar Bochum. Die Tabellenführerinnen aus Niederwenigern spielt am gleichen Tag um 15 Uhr in der Sporthalle an der Burgaltendorfer Straße gegen die DJK BW Annen II.

TuS Hattingen II legt eine starke Siegesserie in der Bezirksklasse hin

Die zweite Damen-Mannschaft des TuS Hattingen trifft indes am 12. November um 11 Uhr auf den VfL Telstar Bochum V in der Kirchschule in Höntrop. Sie steht in der Bezirksklasse aktuell auf Platz zwei. Zuletzt gab es drei Siege in Serie. Zunächst wurde das Nachholspiel gegen den TB Höntrop III mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 3:1 (25:20/9:25/25:16/25:18) gewonnen.

Marjolein Prins, Rita Kelmendi, Katharina Stiller, Nina Lubonski und Hannah Wilshaus: Der TuS Hattingen II klopft in der Bezirksklasse oben an. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Gegen die noch sehr jungen Gegnerinnen konnten alle Spielerinnen des TuS ihre Einsatzzeiten sammeln und hatten sichtlich Spaß auf dem Spielfeld. Nach einem soliden Start in Satz eins, lief in Satz zwei jedoch wenig zusammen. In Satz drei und vier wurden die Gegnerinnen vor allem durch die starken Aufschläge und die variablen Angriffe unter Druck gesetzt, so dass der Sieg eingefahren werden konnte.

Direkt danach legte der TuS einen 3:2-Erfolg (12:25/19:25/25:18/25:14/16:14) über die SG FdG Herne nach. Nachdem zunächst Fokus und Konzentration fehlten, steigerten sich die Hattingerinnen enorm. Vor allem Hannah Wilshaus konnte die Mannschaft mit ihrer guten Laune anstecken und das Ruder rumreißen. Am vergangenen Wochenende biss sich das Team mit einem 3:2-Sieg (26:28/25:21/22:25/25:12/15:9) über die DJK BW Annen IV dann richtig oben fest.

Es spielten: Rrita Kelmendi, Marleen Kost, Nina Lubonski, Sarah Quirbach, Chiara Steinberg, Katharina Stiller, Laura Treger, Finja Thane, Lisa Urbanczyk, Hannah Wilshaus

Auszeichnung für Alina Grunwald

Zudem gab es auch noch etwas zu feiern für die Abteilung: Alina Grunwald wurde für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement mit dem Sportjugendpreis ENgagiert des Kreissportbundes Ennepetal-Ruhr-Kreis in der Kategorie U27 ausgezeichnet. Sie ist Jugendtrainerin, Digitalisierungsbeauftragte, Betreuerin der 1. Damen, aktive Spielerin und kümmert sich um die Spieltagsorganisation sowie Freizeitaktivitäten.

Alina Grunwald (Nummer 7) wurde für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

