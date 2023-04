Der TuS Hattingen trat in der Fußball-Bezirksliga gegen den TuS Heven nicht an.

Fußball Bezirksliga TuS Hattingen tritt nicht an, Liga-Konkurrent zieht zurück

Hattingen. Der TuS Hattingen konzentriert sich auf den Klassenerhalt der zweiten Mannschaft. Die Bezirksliga-Elf sagte das Spiel das Spiel gegen Heven ab.

Nun sind auch alle rechnerischen Eventualitäten erledigt.

Der TuS Hattingen trat am Wochenende zum Spiel in der Fußball-Bezirksliga beim TuS Heven nicht an, es stand nicht genügend Personal zur Verfügung, die Partie wird mit 2:0 für die Wittener gewertet.

Der TuS Hattingen hat noch drei Partien zu absolvieren, aber 15 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Zudem hat die Konkurrenz noch mehr Partien zu absolvieren.

SG Castrop-Rauxel zieht sein Team zurück

Ebenfalls sicher abgestiegen ist der VfB Annen, der TuS Stockum und auch die SG Castrop-Rauxel, die ihr Team jüngst zurückzog. Alle gespielten Partien werden aus der Wertung genommen.

Zuletzt waren die Trainer Tino Westphal und Damian Liedtke zurückgetreten. Ein offizieller Grund für den Rückzug der SG Castrop-Rauxel wurde vom Verein noch nicht genannt.

