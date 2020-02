Die Erfolgsserie des TuS Hattingen ist gerissen. Nach vier Siegen in Folge verloren die Hattinger das Nachholspiel in der Verbandsliga gegen den TuS Westfalia Hombruch mit 25:28. Die Gäste aus Dortmund feierten den erneuten doppelten Punktgewinn mit „Auswärtssieg–Sprechchören“. Die Westfalia schraubte ihre Punktebilanz aus den letzten acht Spielen bei nur einer Niederlage auf sieben Siege und verdrängte die TuSler vom fünften Tabellenplatz.

Die beiden zuletzt überaus erfolgreichen Teams boten den Zuschauern über weite Strecken eine erschreckend schwache Partie. Die Begegnung war von zahlreichen Unzulänglichkeiten geprägt. Angefangen bei technischen Problemen, Fehlpässen und schwachen Torabschlüssen bis hin zu großen Schwächen im Defensiv- und Offensivbereich. In allen Mannschaftsteilen haperte es gewaltig – bei beiden Teams. Diese teilten sich ihre Schwächephasen jeweils halbzeitweise auf.

TuS Hattingen ist in der ersten Halbzeit überlegen

Im ersten Abschnitt waren die Hausherren klar überlegen. Die Mannschaft von Trainer Uli Schwartz dominierte das Spiel mit einer recht offensiven Deckung, die immer wieder frühzeitig Bälle eroberte und das auf Hochtouren laufende Konterspiel inszenierte. Die irgendwie neben sich stehenden allerdings auch ersatzgeschwächt angetretenen Gäste kamen bei diesem Tempo kaum einmal früh genug in die Abwehr zurück. Der TuS führte zwischenzeitlich mit sechs und zur Pause immerhin noch mit fünf Toren. Dabei ließen die TuSler noch Riesenmöglichkeiten gleich im halben Dutzend aus. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre die Partie wohl schon zur Pause entschieden gewesen.

Die zweite Halbzeit verlief spiegelbildlich zum ersten Abschnitt. Den Dortmundern war sofort anzumerken, das Spiel noch drehen zu wollen. Die Gastgeber bissen sich an der aggressiv verteidigenden 6:0-Abwehr und dem starken Torwart Kevin Humberg die Zähne aus. Ganze neun Tore brachten die TuSler noch zustande. Nach zwei Zeitstrafen für Linus Grossmann in kurzer Folge verlor die Schwartz-Sieben vollends den Rhythmus.

Beruhigenden 18:13-Vorsprung verspielt

Der eigentlich beruhigende 18:13-Vorsprung wurde verspielt. Hombruch kam beim 19:19 erstmals wieder zum Unentschieden. Spätestens mit dem Führungstreffer zum 23:22 deutete sich an, dass die Hattinger die Partie verlieren würden. Das Team mühte sich zwar noch einmal auf 24:25 heran. Die Hombrucher ließen sich die Chance zum Sieg aber nicht mehr entreißen. Auch nicht durch eine offene Manndeckung durch das Team von Uli Schwartz.

Der TuS-Trainer sprach unmittelbar nach dem Abpfiff gar nicht erst um den heißen Brei herum: „So sieht ein Dienstagabendspiel aus. Wir waren nicht in der Lage, unsere Leistung konstant hoch zu halten. Vielmehr haben wir in allen Mannschaftsteilen stark nachgelassen und konnten so auch gegen den ohne ihren Torjäger Ole Sasse angetretenen Gegner nicht mehr mithalten.“ Schwartz selbst musste mit Torwart Valentin Bieber (privat verhindert) und Torjäger Kai Werthebach (Knieprobleme) ebenfalls auf zwei wichtige Spieler verzichten.

So haben sie gespielt

TuS Hattingen – Westf. Hombruch 25:28

„Spielfilm“: 0:2, 3:2, 8:4, 13:7, 16:11 (Hz.), 18:13, 18:17, 19:19, 22:20, 22:25, 24:25, 25:28.

TuS: Frorath, Lük; Johannes, Gräf (1), Bayer (5), Schmitz, Grossmann (1), Bothmann (2), Gusewski (3), Kilfitt (6/2), Stecken (6), Cammann, Oberste-Lehn (1).