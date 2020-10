Gelungener Auftakt für die Handballer des TuS Hattingen. Nach dem überzeugenden Sieg der TuS-Reserve im Vorspiel gegen Herbede war am späten Nachmittag auch die Verbandsliga-Mannschaft der Rot-Weißen erfolgreich. Mit einem beeindruckenden Lauf nach der Pause, zogen die Hattinger dem ATV Dorstfeld den Zahn und gewannen verdient mit 30:24.

Auch für Dorstfelds Trainer Moritz Fuß waren diese tollen zehn Minuten, in dem sie vom TuS-Express förmlich überrollt wurden, ausschlaggebend für die Niederlage. „Das hat uns das Genick gebrochen“, so Fuß im kurzen Trainerplausch nach der Partie mit TuS-Trainer Kai Henning. Und der durfte also in seinem ersten Pflichtspiel als Hattinger Trainer gleich mal jubeln.

Trainer des TuS Hattingen ist sehr zufrieden mit seiner Mannschaft

„Das war heute eine Top-Leistung von den Jungs. Die Mannschaft hat das super gemacht und wir sind unter der magischen 25-Gegentore-Marke geblieben. Ich denke, dass das Endergebnis auch den Spielverlauf widerspiegelt“, lobte Kai Henning sein Team.

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

Aber von Beginn an. Man sah beiden Mannschaften an, dass sie nach der langen Pause total Lust auf das Spiel hatten. Zunächst ging es Schlag auf Schlag. Nach acht Minuten stand es schon 6:4 für den TuS. Vor allem Kai Werthebach und Linus Grossmann setzten sich immer gekonnt in Szene. Auf der Gegenseite gelangen den Dortmundern immer wieder Tore von außen oder gute Zuspiele an den Kreis, die meist zu Siebenmetern führten. Danach schlichen sich bei beiden Teams ein paar Unkonzentriertheiten ein, aber es blieb spannend.

Torhüter können sich auf beiden Seiten auszeichnen

Beide Torhüter konnten sich mehrfach auszeichnen. Auf der einen Seite Valentin Bieber beim TuS und auf der Gegenseite Kevin Harris, der Mann mit dem markanten Wuschelkopf. Erst fünf Sekunden vor der Halbzeitsirene konnte Philipp Gräf mit einem Gegenstoß den alten Abstand von zwei Toren wiederherstellen (13:11).

Dann kam zu Beginn der zweiten Halbzeit die besagte Phase der Hattinger. Kai Werthebach, der in der ersten Hälfte nach seinen Toren etwas geschont wurde, stand wieder auf der Platte und nahm die Zügel gleich mal in die Hand. Entweder traf er selber oder glänzte durch schöne Zuspiele. Auch in der Abwehr packten die TuS-Spieler jetzt richtig zu und die Dorstfelder wurden zunehmend nervöser. Ganz stark in dieser Phase war auch wieder TuS-Keeper Valentin Bieber, der sich sogar mit zwei Toren nach seinen Paraden selbst belohnte.

Hattinger knacken die Taktik der Gäste und treffen leeres Tor

Gäste-Trainer Fuß versuchte es mit dem siebten Feldspieler, aber die Hattinger nutzen das eiskalt aus. Mal trafen sie nach schneller Mitte, mal durften sie, wie zum Beispiel Bieber, einfach aufs leere Tor werfen. Nach knapp 35 Minuten hieß es bereits 18:11 für den TuS und nach etwas mehr als 40 Minuten betrug der Vorsprung weiter sieben Tore. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel also entschieden und jetzt durfte sich auch mal Kreisläufer Phillip Dobrodt mit einigen Toren belohnen, der sich unheimlich für seine Mannschaft aufrieb und bis dato immer wieder unsanft zu Fall gebracht wurde.

Er bekam nach dem Spiel ein Extra-Lob von seinem Trainer: „Phillip ist ein wichtiges Element für unser Spiel. Er bindet immer ein bis zwei Gegenspieler und schafft dadurch immer wieder Räume“, so Henning, der es sich bereits einige Sekunden vor dem Schlusspfiff nicht nehmen ließ, seine Spieler auf der Ersatzbank abzuklatschen.

Am Ende stand ein souveräner 30:24-Erfolg auf der Anzeigentafel und das TuS-Publikum applaudierend vor den Bänken, das sich vorbildlich an das Hygienekonzept hielt. Das sah auch der TuS-Vorsitzende Maik Duerkop so. „Ich bin zwar auch glücklich über den Sieg, aber genauso froh bin ich darüber, dass alles so gut geklappt hat.“

So haben sie gespielt

TuS Hattingen – ATV Dorstfeld 30:24

Spielverlauf: 4:2, 6:4, 8:8, 10:10, 13:11 (Hz.), 18:11, 20:15, 25:18, 28:20, 30:24.

TuS: Bieber (2), Jedhoff – Jäger, Gräf (3), Bayer (3), Grossmann (6), Gusewski (3), Kilfitt (3/3), Brill, J. Sinnemann, Dobrodt (3), Oberste-Lehn (1), Wichmann.

Mehr Sportartikel aus Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.