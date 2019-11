TuS Hattingen möchte Erfolg gegen Wanne-Eickel wiederholen

Hattingen. Im Hinspiel drehte der TuS Hattingen einen Rückstand in einen 2:1-Sieg. Trainer Marius Kundrotas wünscht sich von seiner Mannschaft etwas.

Die abschließenden zwei Spiele des Jahres entscheiden, auf welchem Tabellenplatz der TuS Hattingen in der Bezirksliga überwintert. Ein einstelliger Rang ist ebenso möglich wie das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz. Im letzten Auswärtsspiel diesen Jahres geht es für den TuS zu den Sportfreunden Wanne-Eickel (So., 14.30 Uhr), die immer für eine Überraschung zu haben sind.

Aktuell haben beide Teams 16 Punkte, Wanne-Eickel belegt Rang zehn, der TuS Rang elf. Die Hattinger könnten also mit einem Sieg vorbeiziehen und genau das ist das Ziel. „Wir wollen definitiv punkten“, so Hattingens Trainer Marius Kundrotas. Der Coach dürfte eine ausgeruhte Mannschaft vorfinden, wenn es Sonntag nach Herne geht. Die Rot-Weißen hatten an den beiden vergangenen Wochenenden spielfrei.

Personallage hat sich in der kurzen Pause erholt

Der Personallage hat dieser Umstand gut getan. Moritz Zöllner ist nach seiner Roten Karte wieder spielberechtigt und auch Lars Rösner steht wieder zur Verfügung, zudem ist Keeper Tobias Lehnert aus dem Urlaub zurück. Fraglich ist nur der Einsatz von Serkan Aydin. Ihn schmerzt die Wade, sein Einsatz wird sich daher erst kurzfristig entscheiden.

Das Hinspiel gestalteten die Hattinger siegreich, sie gewannen knapp mit 2:1. „Ich erwarte wieder ein enges Spiel, in dem die Tagesform entscheiden wird“, erklärt Kundrotas. Im August lief der TuS lange Zeit einem 0:1-Rückstand hinterher, doch durch Tore von Cedric Petz und Nils Güntner drehte die Kundrotas-Ef die Partie. „Es wird wieder auf unsere Einstellung und unseren Siegeswillen ankommen“, erklärt der Coach. „Wie im Derby gegen Welper müssen wir auftreten. Am besten wäre es eigentlich, wenn jede Woche Derby wäre. Dann bräuchte ich mir um die Einstellungen keine Gedanken machen.“

Nachholtermin gegen Kurdistan Bochum steht noch nicht fest

Vor zwei Wochen hätte normalerweise das Spiel bei Kurdistan Bochum stattfinden sollen, doch wegen Unbespielbarkeit des Rasens wurde das Spiel abgesagt. Einen Nachholtermin gibt es bislang noch nicht.