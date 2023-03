TuS Hattingen II trifft auf Team, für das es um alles geht

Jan Schiltz und der TuS Hattingen II haben noch zwei Spiele in der Handball-Bezirksliga.

Hattingen. Der TuS Hattingen II hat sich eine entspannte Ausgangslage in der Handball-Bezirksliga erspielt. Beim Gegner am Donnerstag sieht das anders aus.

In der Handball-Bezirksliga haben sich der HTV Recklinghausen und der TuS Hattingen II nach längerem Hin und Her auf einen Nachholtermin für das ausgefallene Meisterschaftsspiel geeinigt. Gespielt wird nun am Donnerstag (20:15 Uhr, Overbergstraße 99, Recklinghausen).

Während der HTV als Tabellenletzter um die letzte Chance für den Ligaerhalt kämpfen muss, können die Hattinger der Begegnung eigentlich gelassen entgegensehen. Doch gänzlich ohne Ehrgeiz werden auch die TuSler nicht in die Partie gehen.

TuS Hattingen II peilt ein positives Punktekonto an

Trainer Jan Schiltz hat einen Sieg in Recklinghausen und ein positives Punktekonto zum Saisonende als Ziel ausgerufen. Aktuell stehen vor den beiden letzten Spielen 14:14-Punkte zu Buche.

Da ist vor dem Heimspiel gegen den unangefochtenen Tabellenführer TV Eintracht Husen-Kurl (Sonntag, 15:30 Uhr, Kreissporthalle) ein Sieg beim Schlusslicht geradezu Pflicht.

