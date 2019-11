Hattingen. Trainer Benjamin Erlenbruch möchte den favorisierten TuS Ickern ärgern. Mit einem guten Kader hat er zuletzt positive Erinnerungen an den Gegner.

Der zweite Handball-Reserve des TuS Hattingen steht am Sonntag eine knifflige Aufgabe bevor. Die Sieben von Trainer Benjamin Erlenbruch tritt gegen den TuS Ickern an (Anwurf: 16.30 Uhr, Kreissporthalle).

Den Rot-Weißen ist nicht entgangen, dass Ickern Ambitionen hat, in die Bezirksliga aufzusteigen. Vor ein paar Jahren waren die Gegner noch in der Landesliga, einige Spieler aus dieser Zeit sind immer noch im Kader, der sehr erfahren ist. Und die Spielweise ist bekanntlich sehr unkonventionell und hart, womit einige Gegner so ihre Probleme haben. Doch der Ruhrbogen Hattingen hat beispielsweise zuletzt bewiesen, dass Ickern auch zu knacken ist.

Vergangene Saison hat der TuS Hattingen die Punkte behalten

Erfahren sind die Hattinger auch, sollte der Trainer viele Spieler beisammen haben. Das ist bei der Dritten des TuS der springende Punkt. Der Kader tritt immer in veränderter Konstellation an. Im vergangenen Jahr hat Hattingen gegen Ickern zuhause gewonnen. „Ich möchte den favorisierten Gegner auf jeden Fall ärgern und wieder die zwei Punkte behalten“, so Erlenbruch.