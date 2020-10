Während der Ortsrivale DJK Westfalia Welper in der Handball-Bezirksliga noch zwei Wochen auf den Saisonstart warten muss, bestreitet der TuS Hattingen II am Sonntag bereits sein zweites Spiel in der noch jungen Punkterunde. Die Hattinger sind beim TuS Ickern zu Gast. Anwurf ist um 18 Uhr in der Sporthalle Habinghorst in Castrop-Rauxel.

Die Zweitvertretung des TuS Hattingen ist mit einem verdienten 28:23-Heimsieg über den Nachbarn HSV Herbede erfolgreich in das Rennen um die Meisterschaft gestartet. „Obwohl ich mich ein wenig über die nicht so gute Schlussphase ärgere, geht der Sieg in Ordnung und verleiht uns Selbstbewusstsein für die Partie beim TuS Ickern. Am Sonntag wollen wir gleich beweisen, dass wir auch auswärts gewinnen können“, geht Hattingens Trainer Jan Schiltz zuversichtlich in den zweiten Spieltag. Das Ziel, mit 4:0-Punkten in die dreiwöchige Herbstpause zu gehen, hat der Coach deutlich formuliert.

Gegner des TuS Hattingen startet ebenfalls siegreich in die Saison

Der TuS Ickern ist ebenfalls siegreich in die Saison gestartet. Der Erfolg bei Westfalia Scherlebeck fiel mit 29:20 sogar sehr deutlich aus. „Unser Gegner hat das Duell zweier Aufsteiger klar für sich entschieden. Dennoch wollen wir unser Hauptaugenmerk auf uns selbst richten. Ich vertraue da meinen Jungs. Die freuen sich übrigens darüber, dass in Ickern inzwischen auch mit Harz gespielt werden darf“, so Jan Schiltz.

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

Der Übungsleiter rechnet eher nicht damit, dass er wieder Verstärkung aus der ersten Mannschaft erhalten wird. Tom Gusewski und Bastian Brill waren gegen Herbede noch mit dabei. „Ich möchte natürlich auch die drei Spieler berücksichtigen, die in der Vorwoche nicht zum Kader gehörten“, macht Schiltz den Schützlingen Hoffnung, die gegen den HSV noch zusehen mussten. Der Trainer wird aller Voraussicht nach auf Tim Pemöller, Sebastian Gornik und Jonas Schäffer verzichten. Das Trio ist angeschlagen, soll pausieren und sich in der Herbstpause dann richtig auskurieren.

