Vor allem Dank einer furiosen zweiten Halbzeit konnten die Bezirksliga-Handballer des TuS Hattingen II ihr erstes Ligaspiel gegen den Lokalnachbarn HSV Herbede gewinnen. Am Ende stand es 28:23 für die Schiltz-Sieben, aber der Trainer war dann doch nicht so ganz zufrieden.

„Wir haben zwischendurch mit zehn Toren geführt. Ich habe eigentlich erwartet, dass wir dann mal ein Ausrufezeichen setzen, aber wir fangen uns dann kurz vor Schluss noch fünf Dinger. Das darf nicht passieren“, ärgerte sich der Trainer nach der Partie ein wenig.

Partie zwischen TuS Hattingen II und HSV Herbede zunächst ausgeglichen

Zu Beginn verlief die Partie allerdings sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften mussten sich nach der langen Corona-Pause erstmal beschnuppern und agierten total nervös. Erst nach vier Minuten erzielten die Wittener das erste Tor des Spieles. Bis kurz vor der Halbzeit war das Spiel völlig offen. 10:10-Unentschieden stand es, bevor der TuS dann seinen ersten kleinen Lauf hinlegte. Torwart Lennart Lük zeigte ein, zwei Paraden, die Tempogegenstöße saßen, so dass es schließlich mit 14:10 in die Pause ging.

TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede TuS Hattingen- Die Handballer schlagen Dorstfeld und Herbede Zwei Siege zum Saisonstart für die Handballer des TuS Hattingen: Das Verbandsliga-Team schlägt Dorstfeld, das Bezirksliga-Team Herbede. Foto: Biene Hagel

Nachdem dann die Seiten gewechselt und die Ersatzbänke desinfiziert wurden, legten sich die Rot-Weißen richtig ins Zeug. „Wir konnten dann mit etwas mehr Selbstsicherheit in die zweite Halbzeit gehen und hatten eine Phase, in der wir uns richtig gut absetzen konnten“, so Jan Schiltz, der mit Tom Gusewski aus der ersten Mannschaft eine wichtige Säule für die Rückraummitte zur Verfügung hatte. Auch der junge Bastian Brill kam zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz bei den Senioren, handelte sich aber direkt in seiner ersten Aktion eine Zeitstrafe ein. „Das kann passieren. Wir haben uns teilweise zu sehr provozieren Lassen“, spielte Schiltz auf die teilweise kleinen Nickeligkeiten der Gäste an.

Am Ende ärgert sich Jan Schiltz noch einmal

Seine Jungs konzentrierten sich danach aber auf sich selbst. Vor allem Nils Johannes, Yannik Alda und Sven Schmitz kamen immer wieder frei zum Wurf. Fünf Minuten vor dem Ende stand es völlig verdient 27:17 für die Hattinger und der Drops war gelutscht. Dann kam aber noch mal die kurze Phase, die Jan Schiltz so aufregte. Den Gästen aus Herbede gelangen fünf Treffer hintereinander und konnten somit noch mal etwas Ergebniskosmetik betreiben.

So haben sie gespielt

TuS Hattingen II – HSV Herbede 28:23

Spielverlauf: 0:1, 4:4; 7:7; 10:10; 14:10 (Hz.), 17:13, 18:16 22:16, 25:17, 27:17, 28:23.

TuS: Lük, Frorath; Buchgeister, F. Kuhnhenn, Schmitz (5), Johannes (4), Pruin (3), Schönenborn (2), Gusewski (4), Zaghow (2), J. Kuhnhenn, Schiller (5), Brill, Alda.

