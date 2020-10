TuS Hattingen Handball: Fan-Infos für die ersten Heimspiele

Ein Bild wie aus einer anderen Zeit: Im bislang letzten Verbandsliga-Heimspiel besiegte der TuS Hattingen sensationell den späteren Oberliga-Aufsteiger TuS Bommern. Das war im März – im Oktober 2020 dürfen nur 90 Zuschauer zu den Handballspielen in die Halle.

Hattingen. Die Hattinger Handballer starten in die Saison in der Bezirks- & Verbandsliga. Alle Infos zu Tickets, Reservierungen, Einlass und Hygienekonzept.

Die magische Zahl heißt 90 – 90 Zuschauer dürfen jeweils dabei sein, wenn die Handballer des TuS Hattingen am Sonntagnachmittag in die Saison in der Bezirksliga bzw. Verbandsliga starten. Für den Verein ist es eine große Herausforderung, während der Corona-Pandemie ein Heimspiel vor wenigstens nicht ganz leeren Rängen auszutragen

Die große Transferübersicht und Trainerumfrage der Handball-Verbandsliga Sonntag, 15.00 Uhr: TuS Hattingen II empfängt den HSV Herbede (Bezirksliga)

TuS Hattingen II empfängt den HSV Herbede (Bezirksliga) Sonntag, 17.30 Uhr: Heimdebüt für Trainer Kai Henning mit dem Hattinger Verbandsligateam gegen ATV Dorstfeld

TuS Hattingen: Plätze fürs Heimspiel sollten reserviert werden

„Uns ist vor allem wichtig, dass niemand vor der Halle steht und nicht reinkommt“, sagt der Vorsitzende Maik Düerkop. Deshalb hat der TuS auf seiner Homepage ein Reservierungsformular für die beiden Partien vorbereitet.

Auf tushattingen.de/handball können sich Interessierte ab 10 Uhr am Samstagmorgen einen Platz für eines der Spiele reservieren. Dort wird jederzeit auch die Zahl der noch verfügbaren Plätze angezeigt.

Wer einen Platz reserviert hat, muss pünktlich an der Halle sein

Die Reservierung endet jeweils eine Stunde vor Spielbeginn: also am Sonntag um 14 Uhr für die Partie des TuS Hattingen II gegen den HSV Herbede und um 16.30 Uhr für die Partie der Hattinger Ersten gegen ATV Dorstfeld. Der Einlass zu den Spielen beginnt jeweils 45 Minuten vor Anwurf.

Ganz wichtig: Die Reservierung erlischt eine Viertelstunde vor Anwurf. „Dann würden wir die Plätze spontan vergeben, bevor sie leer bleiben“, sagt Düerkop.

TuS-Verantwortliche hoffen auf Verständnis für die Maßnahmen

Auf der Abteilungs-Homepage der Handballer gibt es bei der Reservierung natürlich auch das komplette Hygienekonzept: Abstandsregeln, Maskenpflicht, Desinfizieren – all das ist ja längst nichts Neues mehr.

Maik Düerkop sagt: „Wir bitten um Verständnis – das ist auch für uns totales Neuland und ein hoher organisatorischer Aufwand. Ich gehe aber davon aus, dass alle gut damit umgehen.“

