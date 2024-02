TuS Hattingen: „Fußball-Feinkost wird es da nicht geben“

Hattingen Der TuS Hattingen startet ohne sieben Spieler gegen Weitmar 45 II in die Rückrunde. Mit einer Aussage überrascht der Trainer etwas.

Eine improvisierte Vorbereitung, einige personelle Probleme und ein unangenehmer erster Gegner in der Rückrunde – die Voraussetzungen für den Fußball-A-Ligisten TuS Hattingen könnten vor dem Spiel beim SC Weitmar 45 II (Sonntag, 15 Uhr) besser sein, doch Trainer Serkan Aydin glaubt dennoch an einen erfolgreichen Liga-Auftakt in 2024.

„Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt der TuS-Coach mit Blick auf den Gegner aus Bochum. „Weitmar hat eine junge, laufstarke Truppe, die mit viel Einsatz spielt. Da müssen wir dagegenhalten. Es geht bei uns nur um die Einstellung. Fußball-Feinkost wird es da nicht geben.“

TuS Hattingen: In der Offensive wird es richtig eng

Das liegt auch daran, dass die Hattinger in den bisherigen Trainingseinheiten kaum spielerische Elemente trainiert haben. Viele geplante Einheiten auf dem Platz fielen dem Wetter zum Opfer. Die Rot-Weißen wichen ins Fitnessstudio aus oder liefen außerhalb der Anlage am Wildhagen.

„Die Testspiele sahen ganz gut aus, wir haben allen Spielern ungefähr die gleiche Spielzeit gegeben“, so Serkan Aydin. Inwiefern beiden Testsiege gegen Niederbonsfeld (3:2) und RW Rüggeberg (4:0) sowie der knappen Derby-Niederlage gegen Welper (2:3) aussagekräftig sind, wird sich am Sonntag zeigen.

Um am Spitzentrio der Liga, bestehend aus Hedefspor und Ruhrtal, dranzubleiben, muss der TuS punkten. Aktuell beträgt der Abstand fünf Punkte. „Wir haben da aber keinen Druck, wir wollen zwar so viele Spiele wie möglich gewinnen, der Aufstieg ist aber nicht als Ziel ausgegeben“, erklärt Aydin etwas überraschend, der für das Weitmar-Spiel vor allem in der Offensive personelle Engpässe hat. So fehlen ihm Fabrice Djeri, Kevin Jedrysiak, Levent Dalgic und Baris Piskin. Außerdem stehen ihm die Langzeitverletzten Sertac Dogan, Mirco Heinzer und Florian Triestram für den Rest der Saison nicht zur Verfügung.

