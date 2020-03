Die spielerische Komponente entfernten sowohl der TuS Hattingen als auch der SV Phönix Bochum am Sonntag aus ihrem Repertoire. Es war ein Fußballspiel, das ausschließlich vom Einsatz und Kampf lebte. Der Tus Hattingen hatte letztlich auch ein wenig das Glück auf seiner Seite und gewann 2:1.

„Es war ein extrem zerfahrenes Spiel“, sagte Hattingens Trainer Dirk Sörrries. „Immer wieder gab es Nickligkeiten auf beiden Seiten und gefühlt lag alle zwei Minuten ein Spieler am Boden.“

Bochumer gehen nach Ecke in Führung

Nach einer Standardsituation passte der TuS dann einmal nicht richtig auf und die Bochumer gingen durch einen Schuss in die lange Ecke mit 1:0 in Führung.

Das 1:1 fiel kurz vor der Pause und ein wenig aus dem Nichts heraus. Nils Güntner schloss eine Einzelaktion mit einem Flachschuss aus 18 Metern ab. Auf dem nassen Kunstrasen rutschte die Kugel unter dem Keeper hindurch ins Netz.

In der zweiten Hälfte kam der TuS dann auch etwas stärker auf und verdiente sich letztlich die 2:1-Führung, die Ramon-Sauret-Kranz in der 72. Minute herausschoss. Anschließend erhöhten die Gastgeber den Druck und nur wenig später spielten sie sogar in Überzahl, weil Hattingens Johann Geik wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote-Karte sah.

„Eine einzige Abwehrschlacht“

„In den letzten zehn Minuten war es eine einzige Abwehrschlacht von uns. Wir wollten gewinnen, egal wie. Ich habe dann fast alle Offenspieler vom Feld genommen“, so Sörries. Diese Maßnahme hatte Erfolg, es fiel kein weiteres Tor mehr und der TuS holte wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Phönix Bochum - TuS Hattingen 1:2

Tore: 1:0 (27.), 1:1 Nils Güntner (42.), 1:2 Ramon Sauret-Kranz (72.).

TuS: Walter, Rösner, Herschbach (87. Werda), Kouatche, Djeri (90.+5 Unterberg), S. Aydin, J. Geik, Höhmann, Sauret-Kranz (90.+3 Baatz), Y. Aydin, Güntner.