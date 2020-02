Es lief zuletzt eigentlich ganz gut bei den Volleyballern des TuS Hattingen. In der Landesliga stehen die Herren auf dem dritten Platz und hatten in diesem Jahr nur gegen die beiden Spitzenteams Probleme. Nun leisteten sie sich einen Patzer gegen die Reserve des SV Eintracht Grumme und verloren 1:3.

„Bei uns herrschte totales Chaos auf dem Feld, wir hatten gar keinen guten Tag“, hielt Trainer Martin Tritthart nicht lange hinterm Berg. Er war gezwungen, sein knappes Personal umzustellen, weil wichtige Spieler nicht einsatzfähig waren. So spielte Mario Göbel über die Mitte, Michael Koch im Diagonalangriff, Mathias Komp als Libero und Sebastian Mack als Zuspieler. Mack hatte zwar das Stellen auch schon trainiert, bekam die Bälle aber nicht gut auf die Außenpositionen. „Er war etwas überfordert, wir hatten dadurch keine klaren Chancen“, schilderte sein Trainier die Folge auf dem Feld.

Philipp Sotzek hat sich den Fuß gebrochen

Kurzfristig fiel auch Philipp Sotzek noch aus, der sich den Fuß brach. So ging Tritthart auf seinen ehemaligen Spielkameraden Axel Hulin zu, der noch viele Jahre selbst aktiv war, ehe er kürzer trat. „Er hatte davon gehört, wie gut die Stimmung in der Mannschaft ist und wollte auch mal wieder dabei sein. Spielen wollte er allerdings noch nicht, wir brauchten ihn nun aber sogar schon als Ersatzspieler“, erzählt Tritthart. Zweimal kam er in die Partie, griff über die Außenposition an. „Bei den Bällen konnte er aber auch mit seiner Erfahrung nicht viel ausrichten“, so Tritthart.

Im ersten Satz seien die Gegner noch nicht gut in der Partie gewesen, weshalb sich der TuS den Satz mit 25:21 sicherte. Danach wurde es enger, in der Verlängerung siegten die Bochumer 26:24. Mit auf der anderen Seite stand Christian Klinge, ein ehemaliger TuSler, der sich in starker Form zeigte. Vor allem im dritten Satz legte er eine Aufschlagsserie hin, die seinem Ex-Verein das Genick brach, 13:25 mussten die Hattinger sich geschlagen geben. „Im Hinspiel hatten wir ihn bei den Angriffen noch gut im Griff, da hatten die Grummer keine Chance gegen uns. Nun hat er das Spiel für die Gegner gemacht“, erzählte Tritthart anerkennend.

Mit 18 Punkten steht der TuS Hattingen weiter auf Platz drei

Mit 18 Punkten stehen die Hattinger weiterhin auf dem dritten Platz in der Tabelle. Noch drei Spiele verbleiben, im letzten Saisonspiel Anfang April treffen die Rot-Weißen dann auf den Zweiten, TSC Eintracht Dortmund II.

TuS Hattingen – SVE Bochum-Grumme 1:3

Sätze: 25:21, 24:26, 13:25, 23:25.

TuS: Komp, Koch, Mack, Göbel, Wochnik, Haarmann, Siebelhoff, Hulin.