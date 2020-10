Durch den Aufstieg der SG Welper in die Fußball-Landesliga hätte es in dieser Saison kein Pflichtspiel in der Bezirksliga gegen den Rivalen TuS Hattingen gegeben. Nun kommt es in der zweiten Runde des Kreispokals doch dazu: die Rot-Weißen empfangen die Grün-Weißen am Freitag, 30. Oktober, unter Flutlicht am Wildhagen. Die Anstoßzeit wird noch vereinbart.

„Es ist ein schönes Beibrot“, findet TuS-Trainer Dirk Sörries, dessen Team im Sommer zuletzt im Testspiel gegen die SG antrat (2:2). Auch Welpers Coach Seung-Man Hong freut sich auf die Partie, selbst wenn er sich nicht als den größten Verfechter des Wettbewerbs bezeichnet: „Derbys gegen den TuS Hattingen sind immer cool.“

SG Welper und TuS Hattingen treffen wohl so schnell nicht erneut aufeinander

Die beiden Teams, die das immer noch bedeutendste Aufeinandertreffen in der Hattinger Fußballszene angehen, werden sich wohl nicht so schnell im regulären Spielbetrieb wiedertreffen. Davon geht unter anderem der Fußball-Abteilungsleiter des TuS, Günter Ecker, aus: „Welper wird wohl nicht aus der Landesliga absteigen und wir bei den Konkurrenten wie dem FC Altenbochum oder TuS Heven nicht aufsteigen.“

