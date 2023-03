TuS Hattingen: Die Namen der Gegner spielen keine Rolle mehr

Dirk Sörries und der TuS Hattingen stehen mit 15 Zählern auf Rang 16 in der Fußball-Bezirksliga.

Hattingen. Der TuS Hattingen hat zwölf Spiele in der Bezirksliga, um zwölf Punkte aufzuholen. Am Donnerstagabend fehlen zwei Spieler gegen CSV Bochum-Linden.

Die 1:4-Niederlage gegen Westfalia Huckarde soll und muss für den TuS Hattingen in der Fußball-Bezirksliga nur ein Ausrutscher bleiben.

Denn die Roten um Trainer Dirk Sörries (Foto) können es sich schlicht nicht erlauben, weiter Spiele zu verlieren. Die Tabellensituation spricht trotz der Durchhalteparolen beim TuS eine glasklare Sprache: 22 Spiele, vier Siege, drei Remis, 15 Niederlagen, 15 Punkte.

Der Abstand auf das rettende Ufer, an welchem aktuell die SG Castrop-Rauxel liegt, beträgt bei noch verbleibenden zwölf Spielen zwölf Punkte.

TuS Hattingen muss auf Sascha Sotzek und Aleksandr Nekrasov verzichten

Beim Spiel am Donnerstag beim CSV SF Bochum-Linden (19.30 Uhr), bei dem Sascha Sotzek und Aleksandr Nekrasov fehlen werden, darf es also kein Argument sein, dass die Bochumer mit 36 Zählern im Mittelfeld der Bezirksliga und somit in ganz anderen Sphären unterwegs sind.

Drei Spiele in Serie gewann der CSV zuletzt, die vergangenen vier Partien gegen den TuS ebenfalls. In der Hinrunde gab es eine 0:3-Niederlage für die Hattinger. Aber immerhin: Zwei der drei Tore fielen erst nach der 80. Minute und – und das muss man dem TuS lassen – aktuell wirkt er stabiler als noch in der Hinrunde.

