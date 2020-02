TuS Hattingen: Der Nachwuchs hat den Aufstieg im Blick

Die Jugendfußballteams sind in die Rückrunde gestartet. Beim TuS Hattingen spielen gleich vier Jugenden in der Kreisliga A. Für die A-, C-, und C-Jugend ist der Aufstieg in die Bezirksliga drin. Die B-Jugend hat am vergangenen Wochenende sogar die Tabellenführung übernommen. Sie ist wie die A-Jugend nun auch besser mit dem Seniorenbereich verzahnt. Aus der höchsten Jugend trainieren auch einige in der ersten Mannschaft des TuS mit, drei von ihnen waren sogar schon öfter bei den Spielen mit dabei.

Nach der ärgerlichen 1:3-Niederlage gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten FC Altenbochum ist die A-Jugend zwar auf Platz vier geblieben, hat aber nun sieben Punkte Abstand zur Spitze, dazu aber ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Wir wollen schon oben um den Aufstieg mitspielen“, gibt Trainer David Arguelles-Sauret als Ziel aus. Er traut seinen Jungs einiges zu, hat mehrere Talente dabei, die in Zukunft in die Seniorenteams des TuS eingebunden werden sollen. „Dabei ist es schwierig, ihnen die zweite Mannschaft schmackhaft zu machen. Wir sind dabei und dass sie in der Kreisliga A spielt, ist für einen Jugendspieler auch erstmal nicht schlecht“, findet der Trainer.

Absprachen zwischen A-Jugend und erster Mannschaft

Seine drei besten Spieler gehörten in der Hinrunde häufig zum Kader der ersten Mannschaft: Jan Baatz, Niklas Koch und Tom Pickhardt. Sie waren immer mal wieder in den Spielen der Herren-Bezirksliga dabei, Pickhardt traf sogar im Derby gegen die SG Welper. „Wir haben nun die Absprache, dass die drei bei wichtigen Spielen für die A-Jugend auflaufen. Das wollen sie selbst auch, gehen als Führungsspieler voran und fühlen sich gegenüber ihrer Mannschaft auch in der Verantwortung“, beschreibt Arguelles-Sauret die Lage.

Nebenbei sollen sie weiterhin Spielpraxis bei den Senioren erhalten. „Wir sind nun einmal im Monat gemeinsam mit der B-Jugend in Absprache mit Dirk Sörries und der ersten Mannschaft, das ist gut“, sagt der A-Jugend-Trainer, der selbst in der Ersten spielt.

Fünf Jugendspieler trainieren bei der Ersten des TuS Hattingen

Was die Jugendspieler aus dem Herrenbereich mitbringen seien Kraft und verbesserte Technik. „Allerdings hatten sie vorher mehr Aktionen auf dem Feld, haben fast jeden Zweikampf gewonnen und damit der Mannschaft einen riesigen Vorteil verschafft. Nun spielen sie cleverer, aber auch mit weniger Risiko und bestreiten daher weniger Zweikämpfe“, beschreibt Arguelles-Sauret die Entwicklung. Die Kollegen würden sich freuen, wenn die Spieler wieder für die A-Jugend auflaufen. Neben ihnen trainieren mittlerweile auch Sascha Sotzek und Giovanni Casco in der Ersten mit.

Die B1-Jugend ist seit vergangenem Sonntag Spitzenreiter in der Kreisliga A, Konkurrent DJK TuS Hordel hat allerdings ein Spiel weniger. Trainer Benjamin Uhrhan ist überzeugt, dass es in dieser Saison mit dem Aufstieg klappt: „Wir wollen Meister werden. Wir sind überzeugt, dass wir das beste Team haben und wollen uns am Ende für unsere Arbeit belohnen.“

C-Jugend der Rot-Weißen ist als Jungjahrgang gut dabei

Die C-Jugend des TuS ist aktuell Dritter der Kreisliga A. Bei der Mannschaft handelt es sich fast komplett um einen Jungjahrgang. „In dieser Saison machen wir uns keinen Druck und gucken, was am Ende dabei rumkommt“, sagte Trainer Niklas Walter, der schon an die nächste Spielzeit denkt: „Falls es diese Saison nicht klappt, haben wir natürlich nächstes Jahr das Ziel, in die Bezirksliga aufzusteigen.“