TuS Hattingen besiegt die HSG Herdecke mit Schwierigkeiten

Der TuS Hattingen spielt in einem Handball Testspiel gegen TSG Herdecke am 08. Oktober 2021. FUNKE Foto Services / Klaus Pollkläsener

Hattingen. Die Sieben von Kai Henning hat Landesligist Herdecke 35:28 besiegt. Sie war jedoch dezimiert und tat sich vor allem erst in der Abwehr schwer.

Der TuS Hattingen hat die punktspielfreie Zeit zu einem Testspiel genutzt. Die Hattinger gewannen dabei am Freitagabend in der Kreissporthalle gegen die HSG Herdecke mit 35:28. Die bei weitem nicht in Bestbesetzung angetretenen TuSler taten sich gegen den Landesligisten allerdings über weite Strecken schwer.

Die HSG Herdecke bestätigte einmal mehr ihre guten Leistungen aus dem Meisterschaftsprogramm in der Staffel 6. Nicht umsonst sind die Herdecker dort als einzige Mannschaft noch ungeschlagen und stehen aktuell bei einem Spiel Rückstand auf die beiden Spitzenteams (jeweils 6:2) mit 5:1-Zählern auf Rang drei. Gegen den TuS Hattingen demonstrierte die HSG eindrucksvolle Stärken in der Offensive.

HSG Herdecke stellt den TuS Hattingen am Kreis vor Probleme

Besonders mit dem Spiel über den Kreis stellten sie den Hattinger Defensivverbund vor arge Probleme. „Am Kreis hat Herdecke uns so richtig den Finger in die Wunde gelegt. Hin und wieder sah es so aus, als würden wir gänzlich ohne Deckung spielen. Das war lange Zeit überhaupt nicht gut“, sparte TuS-Coach Kai Henning dann auch nicht mit deutlicher Kritik.

Peer Oberste-Lehn hat beim TuS Hattingen durch das Testspiel gegen Herdecke in seinen Rhythmus gefunden. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Die Hausherren versuchten es zunächst mit der zuletzt beim 29:24-Heimsieg gegen den TuS Westfalia Hombruch noch so gut funktionierenden 5:1-Abwehrformation. Diese erwies sich aber am Freitag nicht in der Lage, dass geschickte Kreisspiel der Herdecker erfolgreich zu unterbinden. Mit der 6:0-Variante klappte das besser.

„Sobald wir mehr Kompaktheit in unser Spiel bekamen, haben wir auch wieder frühere Ballgewinne erzielt und sind dadurch in unser Gegenstoßspiel gekommen“, berichtete Kai Henning von einer geglückten Systemumstellung.

Kai Henning stellt sein System erfolgreich um

Aus dem Positionsspiel heraus liefen die gefährlichen Aktionen vornehmlich über die linke Außenposition. „Die rechte Seite fiel leider ein wenig ab“, so Henning. Man darf bei diesem Testspiel natürlich nicht außer Acht lassen, dass der TuS-Trainer trotz des dezimierten Kaders einige Dinge ausprobierte. Alle Spieler bekamen reichlich Einsatzzeiten. Da waren dem Coach dann auch die gewonnenen Erkenntnisse wichtiger als das Ergebnis.

Eine erfreuliche Erkenntnis war zweifellos der gute Auftritt von Peer Oberste-Lehn. Der war in den ersten Saisonspielen noch nicht so richtig zum Zuge gekommen, trumpfte gegen Herdecke aber mit fünf blitzsauberen Treffern auf. Wichtig auch, dass Kai Werthebach, der zuletzt kaum trainieren konnte, wieder mit am Ball war. Insgesamt gesehen stellte die Partie Henning allerdings keineswegs zufrieden.

Fazit des Trainers fällt nur bedingt positiv aus

Sein Fazit: „Die 35 Tore sind eigentlich eine ganz gute Quote. Wenn man aber je Halbzeit zehnmal gute Chancen durch technische Fehler verdaddelt und in der Abwehr die Konsequenz vermissen lässt, dann ärgert mich das doch.“

Das eigentlich für Sonntag vorgesehene Training wurde gestrichen. Die TuSler wollen in dieser Woche zweimal trainieren und planen darüber hinaus noch ein Testspiel gegen den TuS Bommern. Der Termin wird noch bekanntgegeben.

So haben sie gespielt

TuS Hattingen – HSG Herdecke 35:28

„Spielfilm“: 2:0, 6:3, 9:7, 15:10, 18:13 (Hz.), 26:19, 30:22, 35:28

TuS: Bieber, Frorath; Neitsch (7), Oberste-Lehn (5), Bothmann, Jonas Jäger, Bayer (1), Werthebach (6), Matthias Sinnemann (4), Gusewski (3), Kilfitt (1), Filla (2), Dobrodt (6).

