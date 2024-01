TuS Hattingen: Auf ersten Titel des Jahres folgt Rüschlag

Hattingen Die Volleyballerinnen des TuS Hattingen haben sich schon früh im Jahr den ersten Titel gesichert. In der liga lief es hingegen nicht.

In der Landesliga unterlagen die Volleyballerinnen des TuS Hattingen dem VV Humann Essen III. Doch zuvor gab es etwas zu feiern: Den Titel im Kreispokal und somit auch den Einzug in den Bezirkspokal.

Zunächst musste der Bezirksligist SVE Grumme III geschlagen werden. Die Partie begann vielversprechend für die Hattingerinnen. Mit routiniertem Spiel setzten sie sich im ersten Satz durch. Ein kleiner Tiefpunkt im zweiten Satz wurde schnell überwunden. Schlussendlich stand ein souveräner Sieg zu Buche, der den Einzug in die nächste Runde bedeutete.

TuS Hattingens Volleyballerinnen zeigen Durchhaltevermögen und Comeback-Qualitäten

Das zweite Spiel gegen den TB Höntrop II, ebenfalls ein Bezirksligist, stellte sich als eine kleine Herausforderung dar. Besonders im zweiten Satz hatten die Hattingerinnen mit Höntrops starker Angreiferin zu kämpfen. Nach dem Verlust des zweiten Satzes kämpfte sich das Team im dritten Satz aber zurück und sicherte sich schließlich den Platz im Kreispokalfinale gegen den TV Gerthe II.

Motiviert und mit dem Ziel, Spaß zu haben, gingen die Damen des TuS Hattingen, die ohne Trainer Jens Mai und Co-Trainer Ayça Kiziltetik auskommen mussten, in das Finale gegen die zweite Mannschaft des TV Gerthe aus der Landesliga. Das Team zeigte seine beste Leistung des Turniers, insbesondere Anna Wagner mit erfolgreichen Angriffen, Anna Sponagel-Becker in der Abwehr und Luisa Timmer im Block trugen maßgeblich zum Erfolg bei.

Trotz einer erstarkten Gerther Mannschaft im zweiten Satz sicherten sich die Hattingerinnen den Sieg im Kreispokal durch eine starke Teamleistung. Weiter geht es für den TuS Hattingen im Bezirkspokal Westfalen-Süd am 25. Februar gegen die Bezirksliga-Tabellenführerinnen des SV Lüttringen in Ense.

In der Landesliga läuft es gegen den VV Human Essen III am Ende schief – Männer verlieren auch

Das erste Saisonspiel des neuen Jahres lief für die Hattinger gegen den Tabellenzweiten VV Human Essen III indes deutlich durchwachsener. Zwar zeigte Mittelangreiferin Sophie Hartwig im ersten Satz eine herausragende Leistung und führte die Hattingerinnen so zum Gewinn des ersten Satzes mit einem 25:20. Doch im zweiten Satz drehte sich das Blatt und die Essenerinnen glichen aus (20:25).

Sophie Hartwig überzeugte im Ligaspiel gegen den VV Human Essen III im Trikot des TuS Hattingen. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Im dritten Satz waren es dann wieder die Hattingerinnen, die dank einer Leistungssteigerung in der Annahme und in der Abwehr punkteten und sich mit 25:19 zurück ins Spiel kämpften. Zum Sieg reichte es dennoch nicht. Erneut schlugen die Essenerinnen zurück, siegten mit 25:17 und 15:10 und holten so den Sieg. Der TuS zeigte dabei zahlreiche Eigenfehler und entwickelte keine Durchschlagskraft mehr. Durch die Pleite bleibt der TuS bei 18 Punkten auf Rang drei.

Es spielten: Elanur Dogru, Sophie Hartwig, Lisa Mai, Svea Mai, Anna Sponagel-Becker, Lisa Sponagel-Becker, Anna-Laura Timmer, Luisa Timmer, Anna Wagner, Mareike Zwilling

Für die Landesliga-Männer setzte es ebenfalls eine Niederlage zum Jahresauftakt. Gegen den Spitzenreiter TB Höntrop hatte der TuS beim 0:3 (15:25/17:25/19:25) keine Chance und bleibt auf Rang fünf.

