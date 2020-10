In der Hagener Kreisliga A2 sind am Wochenende zwei Mannschaften aus Sprockhövel am Start. Der TuS Hasslinghausen freut sich auf den SuS Volmarstein, während die Reserve der TSG Sprockhövel den TuS Esborn im Baumhof empfängt.

TuS Hasslinghausen zeigt sich gierig

Der TuS Hasslinghausen hat sich nach einem etwas holprigen Start in Form gespielt. Das Verfolgerduell gegen den Zweiten, SuS Volmarstein (So., 15.30 Uhr), kommt also genau zur richtigen Zeit. Außerdem hat sich der TuS noch einmal personell verstärkt.

Justin Bächstädt, ehemaliger Junioren-Bundesliga-Spieler von Borussia Dortmund, spielt ab sofort für die Haßlinghäuser. Er wechselt vom VfB Schwelm, für den Bächstädt in dieser Saison schon zum Einsatz gekommen ist, als Vertragsamateur zum TuS. Die neue Nummer elf ist als Außenstürmer vorgesehen.

„Justin wird auch schon gegen Volmarstein zum Kader gehören“, sagt Co-Trainer Christian Parlow. „Wir wollen unbedingt gewinnen. Die Mannschaft ist gierig und unser Trainer Kaan Kursun lebt genau das dem Team vor. Und jetzt wollen wir Volmarstein besiegen.“

TSG Sprockhövel II: Nur drei Punkte zählen

Zwei Spiele in Folge hat die Zweitvertretung der TSG Sprockhövel nicht gewonnen. Auf in drittes siegloses Spiel in Serie möchte TSG-Trainer Kevin Busch am liebsten verzichten und so ist sein Team im Heimspiel gegen TuS Esborn klar gefordert.

„Die Mannschaft hat im Training eine tolle Reaktion auf unsere erste Niederlage (2:3 gegen Volmarstein, d. Red). gezeigt“, sagt Kevin Busch. „Wir hatten bis zu 20 Feldspieler beim Training und jetzt wollen wir unbedingt wieder gewinnen, da ist mir egal wer der Gegner ist und auch, wie wir gewinnen.“

Fehlen werden gegen Esborn Raoul Meister (Geburtstagsfeier), Jannik Weidemann (Oberschenkelverletzung) und Björn Sobotzki (Urlaub).

