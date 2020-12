TuS Hasslinghausen landet Transfer-Coup für die neue Saison

Sprockhövel. Der TuS Hasslinghausen hat sich mit Ian Mösta die Dienste eines jungen, torgefährlichen Stürmers gesichert. Die Liste der Anfragen war lang.

Der TuS Hasslinghausen vermeldet den ersten Zugang für die neue Saison: Offensivspieler Ian Mösta kommt im Sommer 2021 vom FC Gevelsberg-Vogelsang. Er ist laut TuS ein Top-Transfer und die ersehnte Verstärkung und in der Offensive, wo er variabel einsetzbar ist.

„Er ist in der Kreisliga A der mit Abstand beste Offensivspieler in seiner Altersklasse und etliche Vereine wollten ihn haben, auch Bezirksligisten“, erzählt Co-Trainer Christian Parlow. Der 21-Jährige ist beidfüßig und sehr torgefährlich. In der nun unterbrochenen Saison erzielte er bereits acht Treffer für Vogelsang.

TuS Hasslinghausen ist die fünfte Station für Ian Mösta

In seiner Jugend spielte Ian Mösta bis zum ersten Jahr der A-Jugend für den FSV Gevelsberg, das zweite A-Jugend-Jahr verbrachte er in der Landesliga beim TuS Ennepetal. Im Herrenbereich war er bisher für den FC SW Silschede, den Hasper SV sowie nun Gevelsberg-Vogelsang tätig.

