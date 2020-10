Beim Fußball-Oberligisten TuS Erndtebrück (15.) tut sich was – aus personeller Sicht zumindest. Es muss sich nämlich auch etwas tun vor dem Auftritt zu Hause am Sonntag (15 Uhr, Pulverwaldstadion) gegen die TSG Sprockhövel (3.). Schließlich hat Gastspiel beim Holzwickeder SC (2.) vor einer Woche deutliche Spuren hinterlassen: Neben der 0:4-Niederlage kassierte der TuS auch gleich zwei gesperrte Akteure, dessen Ausfälle am Wochenende schmerzen könnten.

Trainer Stefan Trevisi muss sein Team neu formieren und neu sortieren. Ahmad Ibrahim ist nach seiner Roten Karte wegen eines groben Foulspiels für drei Spiele gesperrt worden. Erster Anwärter als Vertretung im linken offensiven Mittelfeld ist Chihiro Inada. Der Japaner „kommt ja von dieser Position“, erklärt der Übungsleiter vom „Pulverwald“. Und den nach „Gelb-Rot“ für ein Spiel gesperrten Taira Tomita wird Maximilian Schneider als Rechtsverteidiger ersetzen. Die Position hatte der 20-Jährige schon in Holzwickede übernommen, weil da Tomita auf der linken Seite verteidigte. Der etatmäßige Linksverteidiger Fuad Dodic war vor Wochenfrist ins rechte Mittelfeld gerückt, kehrt nun aber wieder auf seine Stammposition zurück.

TSG Sprockhövel hat weniger Tempo

Auf der Erndtebrücker Trainerbank bleibt unterdessen gegen Sprockhövel keine Lücke. Coach Trevisi dürfe weiter an der Seitenlinie stehen, bestätigte Staffelleiter Reinhold Spohn (Herne), trotz der Roten Karte nach dem Abpfiff in Holzwickede. Trevisi soll den Schiedsrichter beleidigt haben, erklärte Spohn: „Ich habe das Verfahren an das Sportgericht weitergegeben.“ Ein Urteil steht noch aus. „Jeder, der das gesehen hat, hätte sich geärgert“, sagt Trevisi im Nachhinein. Aber die Schiedsrichter-Beleidigung „darf mir nicht passieren“. Dennoch steht der Coach der Wittgensteiner weiter zu seiner Einschätzung: Er hält die beiden Platzverweise für überzogen, überdies Erndtebrück durch einen nicht gegebenen „1000-prozentigen Elfmeter“ benachteiligt.

Kurz vor der Pause hatte der Unparteiische bei einem Foul an Lars Schardt nicht auf Elfmeter entschieden. „Dann wären wir wieder dran gewesen“, erinnert sich Trevisi. Kurz vor der fraglichen Szene war sein Team mit 0:2 ins Hintertreffen geraten. Dennoch habe sich die TuS-Elf „wieder aufgerafft“ und sei bis Tomitas Feldverweis sogar „die bessere Mannschaft“ gewesen.

Nun stellt sich Sprockhövel an der Eder vor. Das Team vom Nordrand des Sauerlandes hat, ebenso wie Tabellenführer FC Gütersloh (6) und Holzwickede (5), alle bisherigen Auftritte (5) für sich entschieden. Innenverteidiger und Kapitän Ibrahim Bulut, Mittelstürmer Nazzareno Ciccarelli (5 Tore) und die beiden „Sechser“ sind Trevisi in der Beobachtung aufgefallen. Er glaubt aber, erkannt zu haben: „Die haben auf nicht so vielen Position Tempo drin wie Holzwickede.“ Gegen das von Trainer Andrius Balaika trainierte Sprockhövel fehlt im Erndtebrücker Team erneut Benedikt Brusch. Tim Schrage kann nach einer Verletzung (Haarriss) aus dem Gastspiel in Herne frühestens in der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen. Und Innenverteidiger Admir Terzic, der in Holzwickede im zweiten Spiel nach seiner wochenlangen Verletzungspause zur Pause mit den Kräften am Ende war, hat sich wieder erholt.

Möglicherweise wird William Wolzenburg nach bereits sieben Pflichtspiel-Einsätzen pausieren. Für ihn könnte Phil Menke auf der „Sechs“ spielen. Coach Trevisi bleibt sich treu – und ist weiter zuversichtlich.

Taktische Fehler aus Spiel gegen Holzwickede abstellen

Im Spiel gegen RSV Meinerzhagen vor eineinhalb Wochen habe seine Mannschaft keine Chance gehabt, „die waren einfach besser“, gibt Trevisi unumwunden zu. Gegen Holzwickede allerdings „haben wir taktische Fehler gemacht“. Und keine der „fünf, sechs Riesenchancen in den bisherigen Saisonspielen“ verwertet. Umso schwerer dürfte zudem der Ausfall von Aktivposten und Kreativspieler Ibrahim wiegen.

Auch deshalb appelliert Trevisi vehement an sein derzeit dezimiertes Personal: „Wir müssen effektiver werden.“ Er ist schließlich überzeugt, dass seine Spieler aus qualitativer Sicht „in der Lage sind, mitzuhalten“ und zu punkten – endlich mal wieder.“