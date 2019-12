BV Langendreer - TuS Blankenstein 1:1. Für die Elf von TuS-Trainer Vladislav Dinges war im Spiel mehr drin, als das 1:1-Unentschieden, jedoch ließen die Gäste in der Schlussphase hochkarätige Chancen aus.

„Mit der Leistung bin ich zufrieden“, sagte Dinges. „Wir haben kaum etwas zugelassen, haben gemeinsam verteidigt, das sah schon wirklich gut aus.“ Einen Gegentreffer nach einer Ecke ließen sie dann aber doch zu, allerdings glich der eingewechselte Mathias Stracke schnell wieder aus. Mit dem letzten Angriff hatte Ömer Akkan den Siegtreffer auf dem Fuß, doch der Angreifer entschied sich für einen Lupfer anstatt den Torhüter zu umspielen und dieser Heber misslang und landete neben dem Tor.

So haben sie gespielt

Tore: 1:0 (74.), 1:1 Mathias Stracke (77.).

TuS: Albrecht, S. Akkan, Y. Serres (32. Stracke), Rother, Berens, Ö. Akkan, Endtner, Derin (65. Kocak), C. Aydin (52. Lemanski), Kurt (65. Krieft), N. Serres.





Hedefspor Hattingen - SV Herbede 1:4. Das Abstiegsduell gegen Konkurrent Herbede setzte Hedefspor deutlich in den Sand. Die Elf von Trainer Veli Kutlu verlor mit 1:4.

Die Gäste aus der Nachbarstadt schnürten die Hattinger in den ersten 30 Minuten in der eigenen Hälfte ein und lagen bereits nach 30 Minuten mit 3:0 in Front. Die Gastgeber berappelten sich nach dem Anschlusstreffer von Ilhan Tas, doch weitere Treffer gelangen ihnen nicht. „Herbede war besser und hat verdient gewonnen“, so Kutlu.

So haben sie gespielt

Tore: 0:1 (16.), 0:2 (19.), 0:3 (29.), 1:3 Ilhan Tas (40.), 1:4 (60.).

Hedefspor: Sobkowiak, I. Tas, Köprübasi, Abanoz, Bekdamar, Cenk, Piskin, Güven, Tiris, Mertens (63. Güler), Wünnenberg.