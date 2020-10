Nach der ersten Runde ist bereits Schluss für den TuS Blankenstein. Am Dienstagabend musste er auswärts bei Ligakonkurrent SV Langendreer 04 im Kreispokal ran.

Nach 90 Minuten stand es 0:0, somit ging es direkt ins Elfmeterschießen. Dort verlor Blankenstein unglücklich 6:7. Dennoch ist Trainer Vladislav Dinges zufrieden: ,,Das war bisher die beste Saisonleistung von uns, leider haben wir in der zweiten Halbzeit unsere guten Möglichkeiten nicht nutzten können.“ Der TuS hat aber bereits am Sonntag die Chance auf Revanche: dann trifft er in der Liga auf Langendreer.

So haben sie gespielt

SV Langendreer 04 - TuS Blankenstein 7:6 n. E. (0:0)

Elfmeterfolg e : Blankenstein vergibt, 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, Langendreer vergibt, 2:3, 3:3, 3:4, 4:4, 4:5, 5:5, 5:6 Blankenstein. vergibt, 6:6, Blankenstein vergibt, 7:6.

TuS: Bunzel, Kocak, Y. Serres (81. Rumberg) , Rother, Kanschik (65. Völze) , M. Berens, Varol, Kcabicak (62. Endtner) , Akkan, Kurt (75. Lemanski) , Stracke.

