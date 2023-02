TSG Sprockhövels U19 schenkt Herren-Reserve fünf Tore ein

Hattingen/Sprockhövel. Auch die B-Juniorinnen des SuS Niederbonsfeld schlagen Erwachsene. Torreicher Test zwischen den U17-Teams des SCO und des TuS Hattingen.

So liefen die Partien der überkreislichen Jugendfußballteams aus Hattingen und Sprockhövel.

Mit der A-Jugend der TSG Sprockhövel und den B-Juniorinnen des SuS Niederbonsfeld testeten gleich zwei Teams an diesem Wochenende gegen Seniorenteams – und waren erfolgreich.

A-Jugend: Sportfreunde Niederwenigern gewinnen in der Leistungsklasse

Die Sportfreunde Niederwenigern sicherten sich in der Leistungsklasse durch Tore von Benedikt Thielecke, Aaron Helling und Silas Koch einen 3:1-Erfolg über Tusem Essen in der Leistungsklasse. Alle drei Tore fielen kurz vor der Pause innerhalb von fünf Minuten. Die SFN liegen somit mit 16 Punkten aus zehn Spielen auf Rang fünf.

Die U19 der TSG Sprockhövel aus der Westfalenliga schlug die zweite Herrenmannschaft, die in der Kreisliga A um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpft, deutlich mit 5:1. Aleksandar Gudalovic traf schon nach zwei Minuten und legte in der 17. Minute nach. Dean Hollmann erzielte das 3:0 in der 60. Minute. Philipp Stambor verkürzte, ehe Gianluca Banno und Tim Henrik Laures den hohen Sieg der Talente herausschossen.

Die A2-Jugend der TSG aus der Bezirksliga testete gegen den klassengleichen SC Weitmar im Test 0:0 und gegen den SSV Bergisch Born (Leistungsklasse) 4:2. Vokshi Senad und Ahmad Alibrahiem erzielten jeweils einen Doppelpack.

B-Jugend: Elf-Tore im Spiel zwischen dem TuS Hattingen und dem SC Obersprockhövel

Die U17 der Sportfreunde Niederwenigern unterlag in der Leistungsklasse der DJK Adler Union Frintop mit 1:2 und schwebt in Abstiegsgefahr. Den Hattinger Treffer erzielte Finlay Pähler in der Nachspielzeit.

Ein interessantes Testspiel zwischen den beiden Bezirksliga-Teams des SC Obersprockhövel und des TuS Hattingen ging mit 7:4 (4:1 zur Pause) an den SCO. Ahmad Hasso, Maximilian Weber, Joel Hemrich und Nick Christopeit (Hattrick) trafen für den SCO, Ryan Malaba Bomboko, Emir Aydin und Laurin Cielma (Doppelpack) für den TuS Hattingen.

Der SC Obersprockhövel und der TuS Hattingen waren im Testspiel offensiv stark, defensiv jedoch nicht. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die B-Jugend der TSG Sprockhövel aus der Westfalenliga gewann den Test gegen den Landesligisten DSC Wanne-Eickel mit 2:1. Marco Kalhöfer traf schon nach sieben Minuten. Den zwischenzeitlichen Ausgleich (72. Minute) konterte Leon Duksa (76.) mit dem Siegtreffer.

Die B-Juniorinnen des SuS Niederbonsfeld, die in der Leistungsklasse spielen, trafen auf die erwachsenen Fußballerinnen des SV Teutonia-Überruhr, die in der Kreisliga spielen und gewannen 6:0.

C-Jugend: TSG Sprockhövel bezwingt den SC Velbert

Die TSG Sprockhövel, die im Ligabetrieb in der Landesliga spielt, gewann ihr Testspiel den SC Velbert aus der niederrheinischen Kreisleistungsklasse mit 4:1. Josha Tiger Wilmes traf doppelt. Die weiteren Treffer erzielten Christian Pielow und Jason Kirupanthan.

