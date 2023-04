TSG Sprockhövels U19 macht den Klassenerhalt perfekt

Kjell Friedenberg schoss die U19 der TSG Sprockhövel in der Fußball-Westfalenliga in Führung.

Hattingen/Sprockhövel. Auch die C-Jugend ist auf dem besten Weg. Der TuS Hattingen und der SCO zittern weiter. Die SF Niederwenigern freuen sich über zwei Siege.

So lief das Wochenende der überkreislich spielenden Jugendfußball-Teams aus Hattingen und Sprockhövel.

Der SuS Niederbonsfeld verliert hoch, die SF Niederwenigern haben den Klassenerhalt kurz vor Augen.

A-Jugend: TSG Sprockhövel II bleibt oben dran

Nun ist er perfekt, der Klassenerhalt der TSG Sprockhövel in der Verbandsliga. Durch einen 2:1-Auswärtserfolg beim FC Eintracht Rheine kann die TSG vier Spieltage vor Schluss nicht mehr auf einen Abstiegsplatz rutschen. Kjell Friedenberg schoss die Sprockhöveler in der 7. Minute in Führung. Rheine glich zwar schnell aus, Enes Salli sorgte mit seinem Treffer aber für die Halbzeitführung, die zugleich auch den Endstand bedeuten sollte.

„Nun ist es deutlich entspannter, da der Abstieg auch rechnerisch nicht mehr möglich ist. Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt, haben es aber in beiden Halbzeiten verpasst, das Spiel zu entscheiden. Auf dem ungewohnten Rasenplatz haben wir den Kampf aber angenommen“, so Trainer Jan Helfers.

In der Bezirksliga gewann die zweite Mannschaft der TSG durch Treffer von Vokshi Senad, Ahmad Alibrahiem, Jan Hülsmann und Jason Stevens mit 4:3 beim VfB Hüls und bleibt somit Tabellenzweiter. Bei noch verbleibenden sechs Spielen hat die TSG II sieben Punkte Abstand auf den Tabellenführer SV Schermbeck,

Die Sportfreunde Niederwenigern gewannen in der Leistungsklasse mit 6:1 bei Adler Union Frintrop. Nico van der Heuvel erzielte einen Doppelpack, Moritz Katryniok, Linus Wissing, Rufus Langbehn und Aaron Helling trafen jeweils ein Mal. Die SFN springen zwei Spieltage vor Schluss mit nun 26 Punkten auf Rang fünf und haben den Platz im Mittelfeld sicher.

B-Jugend: SuS Niederbonsfeld kassiert hohe Niederlage

Der Abstieg des TuS Hattingen aus der Bezirksliga rückt immer näher. Mit 0:6 unterlag die U17 der SSV Buer und liegt somit vier Spieltage vor Schluss zehn Punkte hinter dem Platz, der zum direkten Klassenerhalt reichen würde. Der Relegationsrang ist sechs Zähler entfernt. Für den SC Obersprockhövel bleibt es in der Parallelgruppe nach dem 2:3 beim Kirchhörder SC (SCO-Tore von Julias Rabes und Nick Christopeit) eng. Auch hier bleiben noch vier Spiele, ein Punkt trennt den SCO weiterhin vom rettenden Ufer.

In der Leistungsklasse gewannen die SF Niederwenigern mit 3:1 über den ESC Rellinghausen. Sechs Spieltage vor Schluss haben die Hattinger zehn Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Die B-Juniorinnen des SuS Niederbonsfeld unterlagen in der Leistungsklasse der JSG Grimlinghausen-Norf indes mit 0:7 und stehen mit vier Punkten nach vier Spielen auf Rang vier.

C-Jugend: Christian Pielow erzielt einen Hattrick

Die TSG Sprockhövel bezwang den ASC 09 Dortmund in der Landesliga 4:1. Christian Pielow erzielte einen Hattrick, Jason Kurupanthan steuerte den vierten Treffer bei. Die TSG ist somit auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. Nur ein Sieg fehlt, dann wäre er schon sicher.

