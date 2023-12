TSG Sprockhövels Talente: Fünf Tore im Westfalenpokal

Vin Luis Lorch (blaues Trikot) trug sich für die C-Jugend der TSG Sprockhövel in die Torschützenliste im Westfalenpokal gegen die JSG Medebach/Medelon/Oberschledorn/Grafschaft ein.

Medebach Die U15 der TSG Sprockhövel schafft den Sprung in die nächste Runde im Westfalenpokal. Nach langer Anfahrt fällt die Entscheidung spät.

Was für ein Name: Die C-Junioren der TSG Sprockhövel trafen zum Jahresabschluss im Westfalenpokal auf die JSG Medebach/Medelon/Oberschledorn/Grafschaft. Gleich vier Vereine haben sich zu einer Jugendspielgemeinschaft im Hochsauerlandkreis zusammengeschlossen und gewannen in der vergangenen Saison den Kreispokal.

Auch in dieser Spielzeit sind die jungen Fußballer gut unterwegs, führen sie doch die Kreisliga A an. Gegen den Landesligisten aus Sprockhövel reichte es dennoch nicht. Mit einem 5:2-Sieg zog die TSG um Trainer Patrick Knieps in die zweite Runde des Kreispokals ein.

TSG Sprockhövel lässt die JSG Medebach/Medelon/Oberschledorn/Grafschaft zweimal wieder herankommen

„Wir hatten zwei, drei Veränderungen vorgenommen und mussten daher erst einmal ins Spiel kommen“, so Knieps. Auch die Anfahrt von einer Stunde und 45 Minuten hätte da ihr Übriges getan. „Wir waren nicht von der ersten Minute an da, damit habe ich aber auch gerechnet“, so Knieps. Dennoch hatte die TSG das Spiel im Griff und ließ die Außenseiter laufen. Die zunächst noch wenigen Chancen nutzten die Sprockhöveler eiskalt aus und führten zur Pause bereits mit 2:0.

Dank taktischen Umstellungen wurde es dann im zweiten Spielabschnitt spielerisch noch besser. Dafür zeigte sich das Team von Patrick Knieps bei Kontern anfällig. Zunächst traf die JSG zum 1:2. Und auch nach dem 3:1 für die TSG durch Vin Luis Lorch kam Medebach/Medelon/Oberschledorn/Grafschaft noch einmal heran. So dauerte es bis elf Minuten vor Schluss, ehe die Entscheidung fiel. Siwar Karim besorgte das 4:2, fünf Minuten vor Schluss machte Klaas Meklenburg mit dem 5:2 den Deckel drauf. „Wir hätten das Ergebnis auch höher gestalten können“, so Knieps.

In der nächsten Runde gegen die SpVg 20 Brakel

Nach der B-Jugend und der A-Jugend steht somit auch die C-Jugend in der zweiten Runde des Westfalenpokals. Dort trifft die U15 auf die SpVg 20 Brakel aus dem Kreis Höxter. Aktuell ist Brakel Schlusslicht in der Westfalenliga.

In der Leistungsklasse gewann die C-Jugend des SuS Niederbonsfeld indes mit 3:1 beim ESC Rellinghausen. Nach 14 Spielen steht das Team von Trainer Marc Liesenfeld mit 27 Punkten auf Rang fünf und hat gute Chancen auf den direkten Klassenerhalt.

