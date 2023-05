Marcel Kötter und die Tennis-Herren der TSG Sprockhövel unterlagen in der Bezirksklasse ganz knapp.

Hattingen/Sprockhövel. Die Tennis-Herren der TSG Sprockhövel boten dem TC Bochum-Süd ein enges Duell. Bei den Damen wurde es deutlich. Auch der TC Ludwigstal verliert.

In der Tennis-Bezirksklasse starteten die Herrenmannschaft und das Damenteam der TSG Sprockhövel mit negativen Ergebnissen.

Während sich die Herren nur denkbar knapp geschlagen geben mussten, kehrten die Damen mit einer hohen Niederlage zurück.

Der TC Ludwigstal unterlag ebenfalls.

Herren TC Bochum-Süd - TSG Sprockhövel 5:4

Die TSG-Herren wehrten sich bis zum Match-Tie-Break im letzten Doppel gegen die Niederlage, hatten aber nicht das Glück auf ihrer Seite. Timo Kockel und Leonard Krieft mussten sich im entscheidenden Durchgang mit 2:10 beugen.

„Der Ausfall von Florian Preuß machte sich deutlich bemerkbar“, bedauerte TSG-Sportwart Michael Hilligloh. Pech hatten Marcel Kötter und Nico Schöneweiß, die beide erst im Match-Tie-Break verloren. So kam die TSG in den Einzeln durch Timo Kockel und Leonard Krieft lediglich zu zwei Punkten. Marcel Kötter/Niklas Gerisch und Nico Schöneweiß/Moritz Hüttemann glichen zum 4:4 aus, ehe die dritte Niederlage in einem Match-Tie-Break die unglückliche Entscheidung brachte.

TSG: Marcel Kötter 3:6/6:1/5:10, Niklas Gerisch 4:6/0:6, Max Stracke 0:6/2:6, Timo Kockel 4:6/6:2/11:9, Nico Schöneweiß 6:2/5:7/7:10, Leonard Krieft 6:3/7:5. Kötter/Gerisch 6:2/6:1, Kockel/Krieft 6:2/4:6/2:10, Schöneweiß/Moritz Hüttemann 6:2/6:1.

Marcel Kötter 3:6/6:1/5:10, Niklas Gerisch 4:6/0:6, Max Stracke 0:6/2:6, Timo Kockel 4:6/6:2/11:9, Nico Schöneweiß 6:2/5:7/7:10, Leonard Krieft 6:3/7:5. Kötter/Gerisch 6:2/6:1, Kockel/Krieft 6:2/4:6/2:10, Schöneweiß/Moritz Hüttemann 6:2/6:1. Nächstes Spiel: TSG Sprockhövel – TC Grävingholz (Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr, Dresdener Straße 11).

Damen TSG Sprockhövel - TC Söderholz II 0:9

Die TSG-Damen, die das Heimrecht getauscht und beim TC Sölderholz II gespielt hatten, waren beim Saisonauftakt chancenlos. Dem Bezirksklassenaufsteiger standen mit Esther Koch, Heike Methling und Sophia Franz aber auch gleich drei Stammspielerinnen nicht zur Verfügung. Lea Reinarz und das Doppel Renee und Anouk Siebers schafften es immerhin bis in den Match-Tie-Break.

Louisa Gries und die Damen der TSG verloren ihre erste Partie der Saison in der Tennis-Bezirksklasse. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Einzel: Renee Siebers 1:6/3:6, Louisa Gries 1:6/4:6, Anouk Siebers 0:6/1:6, Lea Reinartz 3:6/6:4/6:10, Bea Sander 0:6/0:6, Angela Betzhold 0:6/0:6Doppel: Siebers/Siebers 5:7/6:2/7:10, Gries/Sander 3:6/0:6, Reinartz/Sophia Franz 1:6/2:6

Renee Siebers 1:6/3:6, Louisa Gries 1:6/4:6, Anouk Siebers 0:6/1:6, Lea Reinartz 3:6/6:4/6:10, Bea Sander 0:6/0:6, Angela Betzhold 0:6/0:6Doppel: Siebers/Siebers 5:7/6:2/7:10, Gries/Sander 3:6/0:6, Reinartz/Sophia Franz 1:6/2:6 Nächstes Spiel: TC BW Harpen – TSG Sprockhövel (Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr, Gerther Straße 225-227, Bochum).

Herren TC BW Alstedde II – TC Ludwigstal 5:4

Die Herren des TC Ludwigstal haben ihr Auftaktspiel in der Tennis-Bezirksklasse knapp mit 4:5 verloren. Dennoch bescheinigt Mannschaftsführer Josha Helmchen seinem Team eine starke Vorstellung.

„Wir haben eigentlich eine gute Leistung abgeliefert. Der Gegner war allerdings sehr stark“, sagte Helmchen nach der unglücklichen Auswärtsniederlage. Ausschlaggebend war, dass die Ludwigstaler nach ausgeglichen verlaufenen Einzeln lediglich ein Doppel gewannen.

Ein ganz starkes Einzel spielte Moritz Gottschalk. Die Nummer fünf des TCL hatte den ersten Satz mit 4:6 verloren und lag auch im zweiten Durchgang schon im Hintertreffen. Gottschalk drehte aber das Match mit einer Energieleistung noch zu seinen Gunsten.

TCL: Josha Helmchen 6:3/6:2, Yannick Waldeyer 3:6/0:6, Tobias Kalsbach 4:6/2:6, Lennart Schreck 7:6/6:3, Moritz Gottschalk 4:6/6:4/10:7, Felix Clauß 0:6/0:6. Helmchen/Schreck 7:5/7:6, Waldeyer/Gottschalk 4:6/3:6, Kalsbach/Nick Dovbach 1:6/2:6.

Josha Helmchen 6:3/6:2, Yannick Waldeyer 3:6/0:6, Tobias Kalsbach 4:6/2:6, Lennart Schreck 7:6/6:3, Moritz Gottschalk 4:6/6:4/10:7, Felix Clauß 0:6/0:6. Helmchen/Schreck 7:5/7:6, Waldeyer/Gottschalk 4:6/3:6, Kalsbach/Nick Dovbach 1:6/2:6. Nächstes Spiel: TC Ludwigstal – TC Oespel-Kley (Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr, Am Büchsenschütz 22)

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel